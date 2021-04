La construction de routes détruit le barrage routier Covid-19 et atteint un niveau record en FY21

La disponibilité de terrains et la diminution du trafic sur les autoroutes en raison de la pandémie ont également contribué à accélérer les niveaux de construction.

À contre-courant de la tendance dans d’autres secteurs d’infrastructure qui ont souffert de la pandémie, 2020-2021 s’est avérée être une année exceptionnelle pour le secteur routier. Un record de 13 298 km d’autoroutes a été construit au cours de l’exercice, contre environ 10 240 km en FY20, soit une croissance d’environ 30% en glissement annuel et un rythme de 36,4 km / jour. Du côté des récompenses, 10 467 km de projets ont été attribués, en hausse d’environ 17% par rapport à 8 948 km l’année précédente. Une multitude de mesures favorables à l’industrie prises par le gouvernement seraient à l’origine de cette performance, les analystes estimant que la poursuite des mesures visant à augmenter la liquidité et l’assouplissement des normes pour les soumissionnaires pourraient permettre au rythme de construction de franchir la barre des 40 km / jour dans le nouvel exercice fiscal. .

La performance du ministère des autoroutes dirigé par Nitin Gadkari est particulièrement louable étant donné qu’aucune activité de construction n’a été autorisée au cours des 20 premiers jours d’avril 2020, en raison du verrouillage induit par Covid. Pour augmenter les flux de trésorerie des entrepreneurs au cours des mois touchés par la pandémie, le ministère a réduit le montant de la garantie de bonne exécution et a débloqué l’argent excédentaire. Il a également libéré tous les paiements en attente et incité les entreprises à atteindre les jalons prescrits et à recevoir les paiements rapidement. Ces mesures ont renforcé la confiance des acteurs du secteur, conduisant à une activité dynamique, a déclaré Jagannarayan Padmanabhan, directeur de CRISIL Infrastructure Advisory.

Rajeshwar Burla d’Icra affirme que les mesures de secours telles que le passage de la facturation par étapes (généralement comprise entre 45 et 75 jours) à la facturation mensuelle et au déblocage de l’argent de rétention ou de la sécurité des performances en proportion du travail déjà exécuté, entre autres, ont énormément aidé les entrepreneurs en réduisant le cycle de conversion en espèces. «En raison de l’amélioration du cycle de conversion des espèces pour les projets du Ministère des transports routiers et de la voirie (MoRTH) / Autorité nationale des routes de l’Inde (NHAI), de nombreux entrepreneurs routiers ont pris des dispositions spéciales pour faciliter le retour de la main-d’œuvre, malgré les coûts élevés impliqués. En conséquence, l’exécution a connu une nette amélioration, avec des mesures de renforcement de la liquidité l’aidant davantage », dit Burla.

Outre ces initiatives, le solide système de suivi des projets que le ministère a mis au point au cours des dernières années et son approche proactive pour résoudre les problèmes ont contribué au rendement de l’année dernière. La disponibilité de terrains et la diminution du trafic sur les autoroutes en raison de la pandémie ont également contribué à accélérer les niveaux de construction.

Au cours des sept dernières années, la longueur totale des routes nationales de l’Inde est passée de 91287 km (avril 2014) à 137625 km (20 mars 2021), soit une augmentation de 50%, a déclaré le ministère des routes. Les attributions annuelles moyennes de projets au cours de la période des exercices 15-21 ont connu une croissance de 85% au cours de la période des exercices 10-14.

Bien que le MoRTH n’ait pas encore fixé d’objectif pour la construction et l’attribution de projets routiers au cours de l’exercice actuel, la vitesse de construction devrait largement dépasser 40 km / jour. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré que plus de 13000 km de routes, d’un coût de 3,3 milliards de roupies, avaient déjà été attribués dans le cadre du projet Bharatmala Pariyojana, réalisant la plus forte dépense en capital jamais réalisée de 1,18 milliard de roupies dans le budget 2021-22, avec 3 800 km d’autoroutes construites. D’ici mars 2022, 8 500 km supplémentaires de projets seront attribués et 11 000 km d’autoroutes supplémentaires seront achevés, avait-elle souligné.

S’adressant récemment à FE, le président de NHAI, SS Sandhu, a déclaré que l’agence prévoyait d’attribuer des projets d’une valeur d’environ 2,25 crore lakh Rs au cours de l’exercice actuel, contre des projets valant 1,71 crore lakh Rs en 2020-2021. Dépassant l’objectif de 4500 km, le NHAI a attribué 141 projets totalisant 4 788 km de longueur en 2020-2021.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.