La construction des voyages d’affaires reste également la même après la covid: Thiagarajan Rajagopalan, Tripeur

Cependant, les voyages non essentiels et n’ayant pas d’impact commercial ont été temporairement mis de côté.

À mesure que les entreprises passent au numérique, chaque processus subit également une transformation massive, les voyages d’affaires en étant l’un des principaux. La startup de gestion des voyages d’entreprise aide les entreprises à optimiser leur écosystème de voyages en transformant la fonction de voyage manuel en une expérience de plate-forme unifiée pour leurs dirigeants grâce à un contrôle et à des informations transparents. Cela inclut l’intégration aux systèmes de ressources humaines et financières pour créer et planifier l’ensemble du voyage – des demandes et des approbations à la réservation de billets. Tripeur est l’une de ces startups qui vise à perturber la façon dont les voyages d’affaires ont été gérés jusqu’à présent. Fondée par Rajagopalan et Sajit Chacko en 2015, les opérations commerciales de la société basée à Bengaluru ont été lancées à la mi-2017. Tripeur, qui cible les moyennes et grandes entreprises, compte parmi ses clients Udaan, Meesho, Sharechat, Siemens et Avendus. Tripeur s’attend à ce que ses ventes soient multipliées par dix d’ici décembre 2022, aidées par l’adoption accrue de la technologie par les entreprises malgré la pandémie en cours. Alors que COVID frappait les entreprises de tous les secteurs, la plupart des entreprises ont commencé à réduire les coûts de leurs opérations pour économiser de l’argent, tout en poursuivant leurs plans de voyage. En conséquence, Tripeur, une plateforme automatisée qui centralise et rend les déplacements moins dépendants des personnes, a gagné du terrain. C’est aussi la seule technologie de voyage qui est rentable. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Thiagarajan Rajagopalan, Fondateur et PDG, Tripeur parlé des voyages d’affaires, des tendances et plus encore. Extraits :

Pourquoi est-il important de sécuriser et d’organiser vos déplacements ?

Organiser son projet de voyage est important car : • Vous ne voulez pas de surprises lors des différentes étapes de votre voyage. Par exemple, attendre la dernière minute pour découvrir que les tarifs des vols sont élevés ou que les vols sont complets ou que votre hôtel est complet ou qu’il est difficile de trouver un taxi pour cette importante réunion d’affaires. La sécurisation de votre voyage est importante pour les raisons suivantes :• responsables des revenus si les compagnies aériennes et les hôtels s’affairent à optimiser les tarifs, le rendant ainsi dynamique. Si vous retardez vos projets de voyage, il y a de fortes chances que vous finissiez par dépenser plus.

Voyages d’affaires dans le monde post-covid.

Fondamentalement, la conception de la conduite de voyages d’affaires reste également la même après la covid. Cependant, les voyages non essentiels et n’ayant pas d’impact commercial ont été temporairement mis de côté. Ceci principalement pour réduire l’exposition aux voyages et également pour réduire l’exposition de nombreux employés au risque d’infection. Les réunions non essentielles et non commerciales sont passées aux appels vidéo. Maintenant, si cela devenait la nouvelle norme, il serait intéressant de surveiller.

Comment le récit du voyage a-t-il complètement changé au cours des 2 dernières années ?

Comme je l’ai dit, la conception globale des voyages d’affaires reste la même; ce qui a changé, c’est l’expérience, l’intelligence et l’accès au contenu. Par exemple, de plus en plus d’entreprises ont commencé à investir dans des systèmes pour gérer et contrôler la fonction de voyage. Les nouvelles technologies offrent de meilleurs produits pour fournir des informations traçables et exploitables combinées à une expérience utilisateur agile pour les entreprises qui exploitaient autrement un bureau de voyage manuel à haute friction surchargé.

Comment la technologie peut-elle dynamiser le segment des voyages d’affaires ?

Le besoin d’investir dans la technologie du voyage est régi par ce que nous appelons les 3 C : contrôle, contenu et connaissance.• Contrôle : les utilisateurs contrôlent les options, les gestionnaires contrôlent leur budget et les directeurs financiers contrôlent leur conformité • Contenu : avec Les API de divers agrégateurs de contenu, la dépendance vis-à-vis d’agences spécifiques sont transmises. Les moteurs de réservation sont désormais intelligents, approfondis et étendus avec leur accès au contenu.• Connaissance : avec des politiques intégrées et des intégrations étroites avec les systèmes, les fuites et les frictions sont éliminées. Les systèmes ont désormais la capacité de consigner et de mettre en évidence les pistes à optimiser. La plate-forme intégrée fournit des données en temps réel sur comment, où et pourquoi les dépenses de voyage sont effectuées.

Thiagarajan Rajagopalan, Fondateur et PDG, Tripeur

Les voyages d’affaires doivent-ils être bien structurés ? Comment ceci peut être fait?

C’est une question très vaste. Permettez-moi d’y jeter un coup d’œil cependant. Les voyages d’affaires sont fondamentalement une dépense qui a un impact sur le résultat net de tout P&L. Comme tout autre coût important, il devrait y avoir des budgets, des propriétaires, des mécanismes de suivi et des contrôles.

Aujourd’hui, la plupart de ces opérations sont effectuées a posteriori, une fois l’argent dépensé. La structure peut être mise en œuvre avec l’adoption d’une technologie qui, en plus de donner des contrôles en temps réel, fournit également des informations exploitables. La morale de l’histoire est « sortez de la dépendance manuelle du bureau de voyage et adoptez une technologie intelligente ». Pour l’amour de Dieu, voyager est l’un de vos plus gros coûts !

Quel rôle Tripeur joue-t-il dans l’organisation d’un voyage ?



Tripeur est une plate-forme de voyages d’affaires entièrement intégrée basée sur le cloud qui s’intègre aux systèmes de RH et de dépenses adjacents pour offrir une expérience transparente de création de voyages, d’approbation, de respect des politiques, de mise en forme du comportement, d’analyse pour les économies et la conformité. Notre produit est conçu pour offrir une expérience new age supérieure à tous ses utilisateurs. par exemple. Le temps d’approbation moyen sur notre système est inférieur à 5 minutes, en raison de notre intégration Whatsapp. 95% des transactions se produisent instantanément sur notre système avec des factures et des notes de crédit immédiates ; 5% des transactions restantes sont des trains/tatkal/VISA etc., qui portent un TAT fixe. Nous bénéficions d’un problème de rapprochement « zéro » dans plus de 2 millions de transactions effectuées jusqu’à présent.

Notre contenu provient de toutes les sources populaires et nous avons des intégrations approfondies avec la plupart des fournisseurs pour vous offrir les meilleurs tarifs et contenus disponibles. Nous nous intégrons également à des fournisseurs tiers pour créer une plate-forme d’expérience multi-fournisseurs transparente.

Notre support est une fonction d’équipe bien huilée et axée sur les processus, qui a connu moins de 0,3% d’escalade de service au cours des 4 dernières années. Étant donné que les transactions hors ligne sont moins nombreuses, nos scores CSAT sont très élevés avec nos clients. 30% de nos clients sont venus par référence de nos clients existants. Nos intégrations sont avec Whatsapp, Google, Microsoft, DarwinBox, Peoplestrong et Zoho. Ouvrez des API pour vous connecter à d’autres systèmes RH/Dépenses/Finances.

Quels sont les services uniques de base proposés par Tripeur ?

• Tripeur est la seule solution disponible qui vous aide à configurer, gérer et contrôler votre budget voyage au niveau du centre de coûts en temps réel. • C’est la seule plateforme qui permet à tous vos fournisseurs de voyages hors ligne (Cab Vendors etc.) d’être attaché à la plate-forme en ligne pour une gestion centralisée des factures et un rapprochement approuvé au niveau du voyage pour identifier et arrêter les fuites de factures soumises en retard.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.