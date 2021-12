La construction d’une installation de réparation navale à Guwahati débutera à partir de mai 2022, selon Sarbananda Sonowal

Le ministre a déclaré que le dragage des deux rivières doit être effectué à des moments critiques afin que la profondeur adéquate soit atteinte pour le mouvement des cargos.

Le ministre des ports, de la navigation et des voies navigables de l’Union, Sarbananda Sonowal, a déclaré mercredi que la construction de l’installation de réparation navale de Pandu à Guwahati commencerait à partir de mai 2022, et a ajouté que le gouvernement visait à achever le projet d’ici 2024.

Le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables a déclaré dans un communiqué que Sonowal avait rencontré les hauts responsables de l’Inland Waterways Authority of India (IWAI), Cochin Shipyard Ltd et IIT-Madras, pour examiner les progrès de l’installation de réparation navale de Pandu à Guwahati le 27 décembre. , 2021.

« Le ministre a déclaré que les travaux techniques étaient en cours d’achèvement car la construction de l’installation devrait commencer à partir de mai 2022. Le projet devrait être achevé dans deux ans ; c’est-à-dire d’ici 2024 », indique le communiqué.

Il a ajouté que l’annonce de la nouvelle installation de réparation navale avait été faite le 26 août 2021.

Selon le communiqué, cette installation va être un contributeur majeur à la relance économique de la région.

La conception et la mise en œuvre de ce projet sont effectuées conjointement par IWAI et Cochin Shipyard Ltd, selon le communiqué, ajoutant que le support technique est fourni par IIT-Madras.

Le ministre a en outre expliqué que le futur progrès de la région du nord-est réside dans le développement des voies navigables.

Il a déclaré que les travaux ont déjà commencé sur la voie navigable nationale 2 (Brahmapoutre) ainsi que la voie navigable nationale 6 (Barak) qui contribueront à faciliter le trafic de fret, le trafic de passagers ainsi que les jetées touristiques pour la croissance économique de la région.

Pour réaliser une voie navigable carrossable, le ministre a déclaré que le dragage des deux rivières doit être effectué à des moments critiques afin que la profondeur adéquate soit atteinte pour le mouvement des cargos.

