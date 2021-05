La construction navale au Royaume-Uni stimulera les villes côtières de la muraille rouge alors que Boris tente de «monter de niveau» | UK | Nouvelles

Mais il faudrait un investissement vert du gouvernement d’un milliard de livres sterling pour garantir que le Royaume-Uni puisse enfin rivaliser avec ses rivaux dans d’autres pays, qui reçoivent tous de lourdes subventions de l’État. Lançant un nouveau manifeste, Ben Murray, directeur général de l’organisme qui représente le secteur maritime britannique de 46 milliards de livres sterling et soutient un million d’emplois, a déclaré: «Le gouvernement a déclaré qu’il était ambitieux d’élargir la construction navale nationale au-delà des navires de la Royal Navy avec une construction navale. renaissance, et nous attendons la publication de la stratégie le mois prochain.

«Nous pensons que le gouvernement considère que la construction navale est l’un de ses principaux outils pour compter sur la confiance et le soutien des communautés côtières de la muraille rouge

«Notre industrie est unique dans la manière dont elle se propage au Royaume-Uni, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord à East Anglia, au Solent et aux Cornouailles – c’est un véritable moyen pour le gouvernement de mettre en œuvre son programme de nivellement.

«Mais surtout, aucune nation étrangère de construction navale réussie sur terre n’existe sans un soutien maritime substantiel du gouvernement. Nous devons égaliser les chances contre les autres nations. »

Le nouveau manifeste de Maritime UK se concentre sur cinq domaines clés: la compétitivité, les personnes, l’innovation, l’environnement et la croissance régionale – mais cela dépendra en grande partie de la sécurisation des investissements nécessaires pour garantir la décarbonisation et créer des navires à émission zéro qui seront «immensément exportables».

Bien que la Grande-Bretagne ne concurrencera jamais avec succès la Chine et la Corée du Sud dans la construction de superpétroliers, le succès réside dans des navires plus petits et plus spécialisés, y compris des bateaux de recherche et de patrouille de commande, des ferries rapides et jusqu’à 1500 bateaux de soutien offshore pour l’industrie en plein essor des parcs éoliens nécessaire d’ici 2050.

Les progrès technologiques, y compris les développements dans les carburants de transport verts tels que l’hydrogène, peuvent faire en sorte que tous deviennent «Teslas des mers», déclare Maritime UK.

Se concentrer sur l’artisanat à émission nette zéro permettra, selon l’industrie, non seulement de préserver les emplois existants, mais également d’en créer 74 000 supplémentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela exigera cependant une recherche et un développement plus coordonnés.

Pour garantir cela, il appelle le gouvernement à co-investir dans Maritime Research and Innovation UK (MarRI-UK). Composé de huit entreprises, dont Babcock et BAE, ainsi que de quatre universités, MarRI-UK vise à coordonner la recherche et le développement dans le secteur et à mettre en œuvre des projets phares de transformation dans des domaines qui incluent la navigation alimentée par l’IA.

«Jusqu’à 80 pour cent de la valeur de n’importe quel navire peut être le kit et les systèmes qu’il contient», a ajouté Ben Murray.

Freeports sera également important, défendu par RIshi Sunak alors qu’il était secrétaire en chef du Trésor, l’une des principales stratégies nationales du gouvernement après le Brexit, qui doit également être étendue au-delà des sept sites actuels pour englober tout le pays, avec des allocations de capital améliorées, des processus de planification plus rapides et des crédits d’impôt pour la recherche et le développement.

“Il y a de grandes opportunités ici”, a déclaré Ben Murray. “Mais le gouvernement doit s’en saisir et s’assurer que la stratégie, lorsqu’elle sera publiée le mois prochain, sera plus qu’un simple document”.