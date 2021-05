La continuité des activités, la santé des employés et la connectivité numérique alimentent la demande de centres de données

Selon l’indice de trafic Nokia Mobile Broadband India 2021, l’utilisation globale des données a augmenté de 36% en 2020 en raison de l’utilisation accrue des smartphones et de l’accès sans fil fixe.

L’industrie indienne des centres de données de co-implantation a connu une absorption sans précédent de 102 MW en 2020, car Covid-19 a alimenté une demande sans précédent de connectivité Internet – à la fois sur le plan professionnel et personnel. Le consultant immobilier JLL India s’attend à ce que cette demande croissante offre une opportunité de développement greenfield de 6 millions de pieds carrés au secteur immobilier d’ici 2023.

«Le secteur des centres de données en Inde nécessitera un investissement de 3,7 milliards de dollars (environ Rs 27 000 crore) au cours des trois prochaines années afin de répondre à l’opportunité de développement de 6 millions de pieds carrés pour l’industrie», a déclaré JLL India dans un rapport.

L’industrie a connu une absorption sans précédent de 102 MW en 2020, augmentant l’absorption plus haut que la plupart des marchés clés d’Europe et d’Amérique, a déclaré Rachit Mohan, responsable de JLL India (conseil en centre de données).

Alors que le paysage des centres de données continue d’évoluer, le secteur devrait connaître une croissance exponentielle pour atteindre 1007 MW d’ici 2023 contre 447 MW. Avec une dépendance croissante à la connectivité numérique, la demande devrait encore augmenter en raison du prochain déploiement de la 5G, des appareils liés à l’IoT, de la localisation des données et de l’adoption du cloud, note le rapport.

Mumbai et Chennai devraient générer 73% de l’augmentation totale de la capacité du secteur en 2021-2023, d’autres villes comme Hyderabad et Delhi NCR émergeant comme de nouveaux points chauds, a-t-il ajouté.

Samantak Das, responsable de la recherche chez JLL India, a expliqué que l’ajout attendu de 560 MW en 2021-2023 serait complété par la densification des racks et des serveurs, l’approvisionnement en énergie durable et l’utilisation des ressources locales.

«La demande croissante conduit les opérateurs à poursuivre des plans d’expansion ambitieux, tandis que certains adoptent la voie de l’acquisition pour pénétrer les marchés indiens. Diverses politiques et réformes introduites par le gouvernement dans le but de faire de l’Inde un centre mondial de données ont fourni les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif », a-t-il ajouté.

Alors que les entreprises évaluent leur entrée en Inde et construisent une empreinte grâce à des acquisitions et des partenariats locaux, les hyper-scalers se concentrent sur l’expansion avec des stratégies auto-performantes telles que la banque foncière et des conceptions modulaires évolutives. Les exploitants de DC ont acquis plus de 340 acres jusqu’à présent avec des plans pour se développer davantage, compte tenu des perspectives de croissance à long terme de l’industrie.

