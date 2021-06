La contribution de Chainlink à d’autres Blockchains !

Comparer

Chainlink a trouvé un moyen de redonner à votre communauté en lançant le programme de subventions communautaires Chainlink à de nouvelles applications de contrats intelligents cherchant à étendre leurs services et à leur fournir les bonnes ressources. Ce n’est qu’une trace de la surface lorsqu’il s’agit d’offrir des subventions aux personnes qui font partie de l’écosystème Chainlink. Il a offert de telles subventions à des organisations réputées telles que l’UNICEF, Linkpool, Chainsafe, Gorm et bien d’autres. Protofire a récemment été récompensé pour l’intégration de Chainlink avec Celo. Celo se décrit comme une plate-forme blockchain pour les appareils mobiles avec une solide infrastructure de paiement mondiale. Celo fonctionne sur le protocole de preuve de participation et est une blockchain conforme à EVM visant à permettre aux personnes du monde entier d’accéder plus facilement aux services crypto/financiers et d’envoyer de l’argent à des numéros de téléphone. Chainlink aidera à partager des prix précis et opportuns ou des réseaux Oracle décentralisés qui fournissent des données précieuses aux DApps. Cela sera pertinent à d’autres égards, notamment la gestion d’actifs, les envois de fonds, les prêts, ainsi que d’autres applications plus larges.