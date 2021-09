La contribution de Double Reece James dépasse Chelsea aux tirs au but

in

Chelsea a devancé Aston Villa au quatrième tour de la Coupe EFL avec l’homme du match Reece James apportant deux contributions vitales à la cause.

Ruben Loftus-Cheek et Malang Sarr ont eu de rares départs alors que Thomas Tuchel a apporté 10 changements au onze de départ qui a battu Tottenham 3-0 dimanche. Le gardien Kepa Arrizabalaga a été le seul joueur à conserver sa place.

Aston Villa a également mélangé leur peloton, Dean Smith ayant sélectionné Cameron Archer pour diriger la ligne comme l’une des neuf modifications apportées.

Et c’est Archer qui s’est vu offrir une occasion en or de sortir de l’impasse en huit minutes. Joué au but par Morgan Sanson, le jeune attaquant a perdu son sang-froid au moment critique en tirant au-dessus de la barre sous la pression de Kepa.

Offrant un départ rare à l’avant, Timo Werner a tenté de donner vie à son équipe en vivant sur le dernier défenseur et en dirigeant les canaux.

Bien qu’après 20 minutes, Chelsea manquaient clairement de leur aisance offensive habituelle en l’absence de Mason Mount et de Kai Havertz.

Saul Niguez a reçu l’autorisation d’aller plus loin et a pris la tête pour une livraison fouettée de la droite. Mais sous l’étroite attention de Matty Cash, l’Espagnol n’a pas pu troubler Jed Steer dans les buts.

Saul joue principalement dans les trois premiers (à gauche) avec Loftus-Cheek en tant que six. #CFC #CHEAVL #CarabaoCup – Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 22 septembre 2021

Hakim Ziyech a tenté sa chance après que des pieds rapides aient créé une opportunité de tir depuis le bord de la surface. La frappe du Marocain était cependant trop centrale, permettant à Steer de se rassembler confortablement.

Villa avait du mal à maintenir la possession pendant un certain temps alors que la moitié avançait. Leurs espoirs d’obtenir un résultat positif ont ensuite subi un coup dur lorsque Sanson a succombé à une blessure et a été remplacé par Carney Chukwuemeka, 17 ans.

Sur le coup de la mi-temps, Villa a repoussé deux occasions glorieuses de donner un coup de poing contre le cours du jeu. Kepa a d’abord sauvé la frappe d’Archer avec sa poitrine dans une situation de un contre un.

Le ballon a rebondi sur Anwar El Ghazi avec Kepa hors de position, mais Reece James était sur place pour accrocher le tir apprivoisé de l’attaquant hors de la ligne.

Gros arrêt de Kepa avant que Reece James ne dégage la ligne d’El Ghazi juste avant la pause. 0-0 🟣 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 septembre 2021

Tuchel a inversé son remplaçant inspiré ce week-end en faisant venir Mason Mount pour remplacer N’Golo Kante pour commencer la seconde mi-temps.

Callum Hudson-Odoi posait à Ashley Young toutes sortes de problèmes en bas à droite. Avec un net avantage dans le domaine du rythme, la seule tactique du vétéran de Villa était de se retirer et d’espérer que la capacité de dribble de l’ailier l’ait abandonné.

Et c’est sur le flanc droit que Chelsea a finalement trouvé la percée à la 54e minute.

Adoptant une position dangereuse à 10 mètres sur le terrain, James a choisi Werner avec une livraison précise. L’Allemand ne se tromperait pas sur son arrivée à cette occasion, guidant sa tête à bout portant au-delà de Steer pour porter le score à 1-0.

Cela a desserré les chaînes et Werner et Ziyech ont failli doubler l’avantage quelques instants plus tard.

Mais alors que l’avantage ne restait qu’un seul but, Villa était toujours dans le match. Et dans la même veine que Chelsea a réussi à sortir de l’impasse, Villa a égalisé par Archer, 19 ans.

Un centre fouetté de Cash a choisi l’archer qui se précipitait dans la foulée. Le jeune attaquant a catégoriquement enterré sa tête dans le coin supérieur avec Kepa enraciné sur place.

Le but de Cameron Archer est le premier encaissé en jeu ouvert par Chelsea cette saison. Ce n’est également que le deuxième but de la tête que Chelsea a concédé depuis que Thomas Tuchel a pris les commandes. – Adam Newson (@AdamNewson) 22 septembre 2021

Mount a presque riposté immédiatement lorsqu’une paire de touches soyeuses a créé un mètre d’espace à partir d’un coin, bien que son effort poussé se soit étroitement enroulé.

Avec 15 minutes de la fin, Tuchel a joué son as en présentant Romelu Lukaku à l’action. Le Belge a presque apporté une contribution révélatrice en s’attaquant au but, mais un défi parfaitement chronométré de Kortney Hause a contrecarré l’attaquant au moment critique.

Loftus-Cheek a vu une occasion tardive mendier, cimentant les deux côtés du redoutable sort des tirs au but.

Pénalités

El Ghazi a enterré son penalty haut dans la lucarne. Lukaku a envoyé Steer dans le mauvais sens pour égaliser les scores.

Young a fait exploser le ballon sur la barre transversale et les boiseries ont gagné. Mount a mis les Bleus 2-1 devant.

Nakamba a vu son tir au but sauvé par Kepa pour mettre Villa dans un trou profond. Barkley ne s’est pas trompé pour porter le score à 3-1.

Ezri Konsa a gardé son sang-froid pour garder Villa en vie. Ben Chilwell a frappé la barre alors que la première opportunité de Chelsea d’avancer était mendiante. 3-2.

Emiliano Buendia a envoyé Kepa dans le mauvais sens pour égaliser les scores. James a gardé son sang-froid et a tiré le ballon dans la lucarne pour permettre à Chelsea de se qualifier pour le quatrième tour de la Coupe EFL 4-3 aux tirs au but.

