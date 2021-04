La controverse boursière de GameStop aura plusieurs adaptations cinématographiques | Divertissement

Le désordre boursier avec les actions GameStop a déjà poussé les studios hollywoodiens à commencer à développer leurs propres séries et films.

Bien que l’on dise souvent que la réalité dépasse la fiction, la vérité est que c’est presque toujours de la fiction qui s’inspire de la réalité et, comme cela s’est produit en son temps avec les films Le loup de Wall Street et The Big Short, Le désordre boursier de Reddit avec les actions GameStop a également inspiré plusieurs projets audiovisuels.

Et nous en disons plusieurs car il y en a déjà plus d’un annoncé, en particulier il y a cinq projets qui ont été annoncés cette semaine et qui ont déjà commencé leur processus de production pour pouvoir être diffusés en première, nous supposons, dès que possible. Ce sont tous des projets basés sur le désordre boursier GameStop.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

– Un film MGM basé sur le livre que Ben Mezrich n’a pas encore écrit dans lequel il développera tout ce qui s’est passé avec les actions de GameStop. Mezrich est l’auteur du livre Billionaires by Accident: The Birth of Facebook. Une histoire de sexe, de talent, d’argent et de trahison, qui deviendra plus tard le film de David Fincher, The Social Network.

– Un film pour HBO produit par Andrew Ross Sorkin (créateur de Billions) et Jason Blum de Blumhouse. Le film “explorera comment le populisme croissant des réseaux sociaux a réussi à mettre Wall Street en échec à son propre jeu en transformant le monde de la bourse elle-même”.

– Un film pour Netflix Dont pour le moment on sait seulement que le service de streaming a embauché le scénariste d’En tierra hostile pour être en charge du scénario et Noah Centineo (à tous les garçons dont je suis tombé amoureux) pour y jouer.

– Un long métrage documentaire développé par le directeur de Console Wars, qui a déjà obtenu un financement complet grâce à AMC Entertainment et a déjà commencé son processus de production.

– Une série télévisée qui s’intitulera To the Moon et qui se concentrera sur les grands patrons du groupe Reddit qui ont provoqué l’achat massif d’actions ainsi que d’autres petits actionnaires présents dans le groupe du réseau social qui s’est joint pour augmenter le prix des actions de GameStop.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Piedad Milicua.