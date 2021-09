La controverse de Boyfriend Dungeon détourne l’attention de sa grande histoire

C’est Sept. Il est gentil, regarde comme il est joli.Capture d’écran : Kitfox Games

Boyfriend Dungeon est un RPG d’action isométrique mélangé à une simulation de rencontres. Ses deux moitiés concernent le rejet. C’est choquant, je sais, qu’une simulation de rencontres inclue également beaucoup de rejet. La différence est que Boyfriend Dungeon fait de la navigation dans les complexités du rejet son intrigue A et le fait également parcourir pratiquement toutes ses intrigues B. Même les deux donjons du jeu, trois si vous comptez le boss final, sont axés sur des peurs qui se manifestent clairement par le rejet. Le jeu ne peut s’empêcher d’y penser.

La distribution principale de Boyfriend Dungeon est composée de sept armes datables, de votre cousin et d’un gars nommé Eric, qui craint. Tout au long du jeu, vous vous frayez un chemin à travers une ville idyllique du sud de la Californie, plongeant dans des donjons où vous combattez littéralement vos propres peurs au fur et à mesure. Toutes les relations du jeu et ses donjons titulaires se développent parallèlement les uns aux autres. Le jeu est rythmé de telle manière que vous serez probablement confronté à la peur du changement au cœur du centre commercial de Vérone en même temps que vous verrez vos relations évoluer plus fermement vers l’amitié ou la romance. Lorsque vous commencez le donjon de La Rosa, qui est construit autour de votre peur de l’intimité, ces mêmes questions de désir et de vulnérabilité émotionnelle émergent entre vous et vos amis épéistes.

À plusieurs moments du jeu, différents personnages seront confrontés aux mêmes problèmes en même temps. Valeria, poignard, artiste internationale et ma femme, lutteront avec confiance et intimité à peu près en même temps que Seven, la star de la K-pop cliniquement déprimée qui essaie désespérément d’équilibrer sa carrière avec sa santé mentale. Cela signifie que chaque relation peut se sentir en conversation avec les autres. L’intrigue A du jeu consiste à résoudre le mystère de qui a kidnappé vos précieux amis épéistes et les a laissés ébréchés dans les profondeurs d’un donjon. Spoilers, c’est Eric. Et son histoire est la confrontation la plus explicite du jeu avec ce à quoi ressemble le rejet.

Eric, le traqueur au centre de la récente controverse de Boyfriend Dungeon, est l’une des meilleures représentations d’un type d’homme terrible que j’aie jamais vu. Il est familier à n’importe quelle femme, ou à n’importe qui avec suffisamment d’amies qui sont des femmes, comme le mec qui ne laissera personne tranquille. Chaque version de cet homme présente le même comportement de base à des degrés divers, mais pour tous les mecs qui sont… comme ça, ça vient du même endroit : un désir de contrôle.

G/O Media peut toucher une commission

Son incarnation la plus basique est irritante et troublante, essayant très fort de vous impressionner en dominant la conversation avec son intelligence. Eric est votre premier rendez-vous dans Boyfriend Dungeon, quand vous êtes un nouveau venu incroyablement maladroit et anxieux dans une ville du sud de la Californie connue pour être pleine de gens sexy. J’ai vu quelqu’un aller à ce rendez-vous exact où quelqu’un est poussé hors de sa zone de confort uniquement pour que son rendez-vous parle et le rabaisse tout le temps.

Votre rendez-vous avec Eric, inévitablement, craint. Bien que le personnage du joueur ne soit pas trop développé, il le reconnaît toujours. Il est évident que votre personnage pense qu’Eric est un putain de fluage. Mais la partie intéressante est de savoir comment vous choisissez de naviguer dans cette chair de poule. Une grande partie de votre dialogue dans le jeu est médiatisé par des messages texte, et l’équipe Boyfriend Dungeon fait un excellent travail pour traduire toutes les personnalités de leurs personnages dans des styles de textos uniques, y compris le vôtre qui répond ou imite souvent l’énergie de votre partenaire de textos actuel. .

Ces options de dialogue sont aussi lourdes que les textos du monde réel et impliquent de naviguer dans les complexités du ton et de l’intention. Faites-vous un emoji pouce levé ? Dites-vous sûr? Terminez-vous un texte avec la période tant redoutée ? Ce sont des questions que moi, un cinglé anxieux, me pose fondamentalement constamment, surtout au début d’une amitié ou d’une relation. Les options de dialogue canalisent parfaitement la peur idiote de taper, de supprimer et de ressaisir le même message de base encore et encore. Mais pour Eric, c’est différent.

Chaque fois que je reçois un texto d’Eric, la question devient : « Comment puis-je empêcher cet homme de m’envoyer à nouveau des textos ? » Être gentil avec lui et le laisser tomber doucement ? Ne fonctionne pas. Être direct ? Ne fonctionne pas. Montrer activement du mépris pour lui en face ? Ne fonctionne pas. Au fur et à mesure qu’il devient de plus en plus persistant et que le comportement de harcèlement augmente, un ton suppliant commence à empiéter sur ces options. La première fois que « s’il vous plaît arrêtez » est apparu à l’écran, j’ai dû prendre une seconde.

Tout au long de Boyfriend Dungeon, la majorité de vos textes tentent de communiquer les mêmes idées centrales mais avec un phrasé différent. Chaque option de dialogue est conçue pour se sentir viable sur le moment. Vous pouvez être fou ou direct parce que les gens ont la capacité, en un instant, de choisir d’agir fou ou direct même quand ils ne le sont généralement pas. Mais « s’il vous plaît arrêtez » semblait différent. C’était comme une acceptation qu’aucune des autres options de dialogue ne fera passer le message à Eric.

Cela expose le courant émotionnel désespéré présent dans toutes vos interactions avec lui, ce désir de le faire simplement vous laisser tranquille. Cela montre également qu’il n’y a pas de “bonne” façon de le rejeter. Tout cela est distillé en disant « s’il vous plaît arrêtez » à votre harceleur. Cela ne fonctionne pas.

D’après mon expérience, ce n’est généralement jamais le cas. « S’il vous plaît arrêtez » ne fait que rendre la personne plus en colère, ou plus autodérision, ou plus persistante. « Il suffit de le bloquer ! » Vous pouvez penser à vous-même, et moi aussi je l’ai souvent dit. Avec de vrais Erics, cependant, c’est rarement aussi simple. La plupart du temps, ce n’est pas un rendez-vous aléatoire, c’est quelqu’un que vous connaissez. Un ami de longue date, un collègue, un camarade de classe. Eric l’incarne aussi. Votre cousin vous organise ce premier rendez-vous. Il est invité à la même fête du 4 juillet que toi. C’est un propriétaire de magasin qui fournit des ressources précieuses et un membre de la communauté que tout le monde semble connaître, qu’il le veuille ou non, ce qui explique apparemment pourquoi le bloquer n’est pas une option dans le jeu.

Eric devient une vitrine sur comment ne pas interagir avec un autre être humain. Et en le rejetant continuellement et sans succès, tout en développant vos autres relations positivement, votre propre peur du rejet commence à diminuer. Boyfriend Dungeon est un jeu qui vous apprend à gérer le rejet par l’exemple. Tout cela vous supplie de ne pas être un Eric.

Si vous êtes comme moi et que vous rejetez tout le monde sauf la femme de votre vie Valeria, le jeu vous présente plutôt différentes visions de la façon dont les gens gèrent leur propre rejet. Sept a besoin d’espace. Il est aux prises avec une dépression sévère et ne veut pas vous obliger à gérer son rejet à sa place, alors il s’éloigne pendant quelques jours. Mais quand il revient, il le fait comme une personne plus forte. Vous pouvez toujours faire des câlins à la fin de son arc. L’intimité physique est importante pour cette relation, et la naviguer après le rejet est gérée directement et avec soin. Sunder, le vampire dragueur qui finira toujours par vous quitter, ne sait pas comment gérer une relation avec quelqu’un qu’il ne baise pas, et ça se voit. Il est anxieux et maladroit et, jusqu’à ce qu’il s’ennuie, il s’investit au moins un peu pour essayer de faire fonctionner les choses malgré ses impulsions extrêmement vives.

Boyfriend Dungeon est l’un des jeux vidéo les plus sérieux auxquels j’ai jamais joué. Il est authentique au point d’être gênant, fréquemment. Mais cette maladresse semble bien méritée à la fois par les personnages et par le sujet. Sortir ensemble et nouer de nouvelles amitiés devrait être gênant et désordonné. C’est pourquoi la fin de l’histoire d’Eric est si étrange à voir.

Après avoir vaincu Katana, l’épée maléfique qu’il a fabriquée à partir de vos amis et qui existe comme une manifestation physique de ses pires impulsions, Eric peut vous regarder de front et admettre les façons dont il est brisé. Il dit carrément que l’amour est synonyme de pouvoir pour lui. Qu’il a besoin de “voir un putain de thérapeute” ou qu’il va continuer à blesser les gens. Il dit toutes les choses que vous espérez toujours entendre après avoir affronté le mec qui ne laissera pas votre ami tranquille. Et vous pouvez choisir de croire en sa capacité à être meilleur, ou non. Mais alors qu’il s’éloigne et que votre cousin lance un dernier, “Ouais, tu as l’air d’être un gars assez foutu”, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il peut être meilleur. C’est peut-être le sérieux du jeu qui déteint sur moi.

Boyfriend Dungeon a été qualifié de jeu sain en raison de son esthétique. Et donc les gens ont été choqués de se rendre compte qu’il s’agissait en fait d’un jeu sur la navigation dans les complexités du harcèlement criminel. Je pense que cette hypothèse était injuste, bien que pas entièrement hors de propos. Ce n’est pas l’esthétique de Boyfriend Dungeon qui le rend sain, mais son désir sincère de voir le foutu cinglé en son cœur devenir une meilleure personne. J’espère que c’est juste.