La controverse de l’Open d’Australie 2022, expliquée

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous avez peut-être vu beaucoup de nouvelles ces derniers temps sur Novak Djokovic et l’Open d’Australie 2022 et vous vous êtes demandé : que se passe-t-il là-bas ? Nous sommes là pour vous aider.

Le premier Grand Chelem de tennis de l’année aura lieu dans deux semaines, l’Open d’Australie 2022 commençant le 17 janvier.

Novak Djokovic – qui a remporté le tournoi neuf fois, y compris les trois derniers Opens d’Australie – semblait en faire partie… mais il semble maintenant que cela ne se produise pas.

Quel est l’accord et la controverse? Décomposons-le :

Quel est le problème avec le fait que Djokovic joue en Australie ?



Le 4 janvier, Djokovic a tweeté une photo de lui se dirigeant vers l’Australie et a mentionné qu’il allait jouer « avec une autorisation d’exemption ».

Une dérogation ?



Oui. Plus précisément, il s’agissait d’une dispense médicale de se faire vacciner contre la COVID-19.

n’est-il pas vacciné ?



Il refuse de révéler s’il l’a reçu.

Cependant: En avril 2020, il avait ceci à dire (via USA TODAY Sports):

« Personnellement, je suis opposé à la vaccination », a déclaré Djokovic lors d’un chat en direct sur Facebook dimanche aux côtés d’autres athlètes serbes. Le 17 fois vainqueur du Grand Chelem a déclaré qu’il était contre les vaccinations bien avant COVID-19. « Je ne voudrais pas être obligé par quelqu’un de se faire vacciner pour pouvoir voyager », a déclaré Djokovic. « Si cela devient obligatoire, que se passera-t-il ? Je vais devoir prendre une décision. J’ai mes propres pensées sur la question, et si ces pensées changeront à un moment donné, je ne sais pas.

En novembre 2021, Craig Tiley, PDG de Tennis Australia, a confirmé que tous les joueurs devaient être complètement vaccinés :

« Tout le monde sur place, les fans, tout le staff, les joueurs, devront être vaccinés », a déclaré Tiley lors du lancement officiel du tournoi. « Il y a eu beaucoup de spéculations sur la position de Novak, il a dit que c’était une affaire privée.

Alors, comment a-t-il obtenu une exemption si c’est le cas?



C’est un peu flou, bien que – via ESPN – soit cette déclaration des organisateurs de l’Open :

« Djokovic a demandé une exemption médicale qui a été accordée à la suite d’un processus d’examen rigoureux impliquant deux panels indépendants d’experts médicaux », indique le communiqué. « L’un d’eux était le comité d’examen des exemptions médicales indépendant nommé par le ministère de la Santé de Victoria. Ils ont évalué toutes les demandes pour voir si elles respectaient les directives du Groupe consultatif technique australien sur la vaccination. » Tennis Australia a déclaré que le processus comprenait la rédaction des informations personnelles pour garantir la confidentialité de tous les candidats. Cela signifie que Djokovic n’était pas obligé de rendre son exemption publique. Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a déclaré que « des protocoles équitables et indépendants ont été établis pour évaluer les demandes d’exemption médicale qui nous permettront de garantir que l’Open d’Australie 2022 est sûr et agréable pour tout le monde ».

Je ne peux pas imaginer que les gens soient contents de ça.



Ils n’étaient pas. Les législateurs australiens et d’autres ont exprimé leur fureur sur Twitter :

Que s’est-il passé ensuite ?



Il y avait ces tweets :

Et cela a été couplé avec des nouvelles du Times selon lesquelles en raison d’une erreur de demande de visa, il n’a pas été autorisé à entrer dans le pays. Apparemment, le visa qu’il a demandé ne permet pas d’exemptions médicales si vous n’êtes pas vacciné. Ces tweets ci-dessus martèlent le point.

Et maintenant?



On dirait que le gouvernement australien intervient pour annuler les organisateurs de l’Open et ceux qui ont accordé l’exception à Djokovic. Est-ce que tout cela changera dans les prochains jours ? Nous verrons.

METTRE À JOUR: Selon plusieurs rapports, dont Paul Sakkal de The Age, le visa de Djokovic a été annulé et il fait appel.