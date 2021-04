La controverse de Rachel Hollis met en évidence de plus gros problèmes d’auto-assistance

Plus tôt cette semaine, Rachel Hollis, influenceuse et auteure à succès d’auto-assistance, s’est excusée d’avoir semblé se comparer à Harriet Tubman. «Je sais que j’ai causé une douleur énorme en mentionnant des femmes de premier plan – y compris plusieurs femmes de couleur – dont je ne pouvais pas comprendre les difficultés et les réalisations», a écrit l’auteur de Girl, Wash Your Face and Girl, Stop Apologizing dans un post Instagram. . Le message lui a servi de deuxième excuse pour la controverse, qui sévit sur les réseaux sociaux depuis près de deux semaines.

La comparaison malheureuse de Hollis avec Harriet Tubman est apparue dans une vidéo TikTok désormais supprimée publiée à la fin du mois de mars, dans laquelle elle a répondu aux accusations selon lesquelles lorsqu’elle parle de «cette femme douce» à son emploi qui «nettoie les toilettes», elle semble «peu pertinente». . »

«Qu’est-ce qui m’a fait penser que je veux être racontable?» Hollis a demandé rhétoriquement. «Non, ma soeur. Tout ce que je fais dans ma vie, c’est de vivre une vie à laquelle la plupart des gens ne peuvent pas s’identifier. »

Après avoir décrit certaines des façons dont elle se considère comme exceptionnelle, y compris sa volonté de se réveiller à 4 heures du matin et d’échouer publiquement quand elle doit le faire, Hollis arrive à sa conclusion: «Littéralement, toutes les femmes que j’admire ne sont pas fiables». elle dit. «Si ma vie peut être racontée à la plupart des gens, je le fais mal.»

La légende de la vidéo se lit comme suit: «Harriet Tubman, RBG, Marie Curie, Oprah Winfrey, Amelia Earhart, Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Wu Zetian… tous AF sans rapport. Joyeux Mois de l’histoire des femmes. »

Pour de nombreux observateurs, le message semblait au mieux maladroit et au pire raciste. Hollis disait-elle vraiment que sa lutte pour construire une marque en tant que gourou du style de vie – une marque fondée sur le sentiment qu’elle a créé qu’elle est juste comme ses fans – était la même chose que Harriet Tubman échappant à l’esclavage et revenant ensuite pour aider d’autres personnes asservies s’échapper? Et essayait-elle vraiment de dire à ses abonnés qu’elle ne voulait jamais être racontée après avoir vendu des milliers de livres en leur disant toutes les façons dont elle était le même genre de personne qu’eux? Et le faisait-elle vraiment tout en se référant à sa gouvernante comme étant la «femme qui nettoie ses toilettes»?

“TOUT LE MONDE travaille aussi dur que vous”, a écrit un répondant de Twitter, “en particulier la femme sur ses mains et ses genoux frottant vos toilettes pendant que vous vous promenez en faisant des vidéos à quel point vous êtes mieux qu’elle et appelez cela” travailler “.”

«Le privilège d’échouer si souvent si souvent est un privilège que je n’ai pas, ni aucune femme noire», a déclaré l’auteur d’entraide Luvvie Ajayi Jones sur Instagram. «Les gens essaient de nous détruire pour beaucoup moins. Pendant ce temps, elle va vendre 2 millions de livres sans effort tout en disant des choses épouvantables. Elle compte toujours 1,7 million de followers. C’est un privilège. »

Le 4 avril, Hollis a présenté ses premières excuses – mais ce sont des excuses qui ont écarté tout blâme pour ce qui est arrivé à ceux qui, selon Hollis, l’avaient mal interprétée, et à une «équipe» qui n’avait pas réussi à faire son travail correctement. Dans un post Instagram maintenant supprimé, elle a soutenu qu’elle ne s’était en fait comparée à aucune des femmes qu’elle avait mentionnées, et que “croire que parce que je les ai mentionnées, je me compare à elles est ridicule.”

Elle a ajouté qu’elle avait attendu si longtemps pour répondre au contrecoup de sa vidéo originale parce qu’elle croyait son “équipe” quand ils ont dit qu’ils pouvaient gérer les choses, et à la place, “j’aurais dû écouter mon instinct.”

Face à de nombreuses critiques, Hollis finirait par supprimer ces excuses et les remplacer par une autre. «Je suis profondément désolée pour les choses que j’ai dites dans mes messages récents et la blessure que j’ai causée ces derniers jours», a-t-elle écrit, ajoutant: «En parlant de mon propre succès, j’ai diminué les luttes et le travail acharné de beaucoup des gens qui travaillent sans relâche chaque jour. »

La controverse Rachel Hollis a eu des jambes pour plusieurs raisons. Il y a l’hypocrisie d’une influenceuse affirmant que son objectif n’a jamais été d’être relatable, alors que la relatabilité est au cœur de sa marque. Il y a l’implication que ses réalisations en tant qu’auteur d’entraide sont au même niveau que les réalisations de femmes comme Harriet Tubman. Il y a la déshumanisation occasionnelle impliquée en se référant à un nettoyeur de maison comme quelqu’un qui «nettoie les toilettes». Il y a l’insistance de Hollis sur le fait que la raison pour laquelle d’autres personnes ne réussissent pas aussi bien qu’elle – y compris, nous devrions supposer, sa femme de ménage – parce qu’elles ne travaillent pas aussi dur que Hollis est à son travail en tant qu’influenceuse de style de vie et d’entraide.

Mais la controverse dure aussi longtemps qu’elle l’est car elle n’est pas surprenante à certains égards.

Il est devenu bizarrement courant ces dernières années pour des personnalités éminentes du mouvement d’autonomisation des femmes blanches d’entreprises quasi féministes «lean in, girl» de comparer leurs propres luttes aux obstacles beaucoup plus importants auxquels sont confrontées les femmes célèbres de couleur.

Hollis elle-même a déjà parcouru des variantes de cette controverse. En 2019, elle a semblé plagier plusieurs citations inspirantes sur son Instagram, principalement des citations de femmes de couleur. Elle aime l’utilisation impertinente de l’anglais vernaculaire afro-américain par les femmes blanches, de son choix d’appeler son interlocutrice imaginaire «sis» dans la vidéo de Harriet Tubman au titre de la franchise Girl, Wash Your Face.

Mais Hollis n’est pas la seule figure blanche à s’approprier les luttes des femmes de couleur pour habiller la sienne. Le livre d’auto-assistance 2017 d’Ivanka Trump Women Who Work a utilisé une citation de Toni Morrison’s Beloved, sur une femme asservie qui a tué son bébé afin d’empêcher l’enfant d’être pris en esclavage, pour introduire l’idée que les femmes qui travaillent sont parfois esclaves de leurs horaires.

Et ce sentiment d’appropriation va jusqu’aux racines du mouvement d’auto-assistance Hollis champions. La marque Hollis’s Girl, Wash Your Face est basée sur l’idée du bien-être et des soins personnels, sur l’idée que faire le travail pour prendre soin de soi est un acte courageux et radical, et que cela peut paraître aussi simple que, aussi, laver votre visage.

Mais lorsque le self-care a été inventé, c’était un acte explicitement politique. «Prendre soin de moi n’est pas une complaisance envers soi-même», écrivait Audre Lorde dans A Burst of Light and Other Essays en 1988, dans une phrase qui a maintenant été reproduite sur des Instagram inspirants sur Internet. «C’est de l’auto-préservation, et c’est un acte de guerre politique.»

Les soins personnels de Lorde étaient différents des bombes de bain et des cours de yoga prescrits par les influenceurs du bien-être d’aujourd’hui. Lorde était une poète lesbienne noire qui a subi une mastectomie unique après avoir reçu un diagnostic de cancer. C’était quelqu’un que notre culture traitait comme jetable, et elle essayait de s’aimer et de prendre soin d’elle-même de toute façon, avec honnêteté, de la meilleure façon qu’elle pouvait.

Donc, prendre soin de soi pour Lorde signifiait refuser de se faire implanter ou de porter un faux sein après sa mastectomie. Cela signifiait insister pour bien s’habiller et se toiletter, même à boutonnage simple, comme un signe qu’elle se valorisait quand le monde refusait de la valoriser. Cette insistance sur les soins personnels était véritablement subversive et anticapitaliste – et cela faisait partie de la façon dont Lorde se préparait à s’engager dans l’activisme politique. Elle a pris soin d’elle-même pour trouver la force de changer le monde.

Le bien-être et les soins personnels au centre de la marque Hollis ne visent pas à changer le monde, et ce n’est pas anticapitaliste. Il s’agit d’acheter des choses, et plus précisément d’acheter les livres de Hollis et des billets pour ses retraites (65 $ le billet pour la version virtuelle).

«Le bien-être est en train d’être marchandisé», a écrit l’influenceuse Rachel Cargle sur Instagram en réponse à la controverse Hollis, exhortant ses abonnés à «méditer ET appeler votre sénateur. Allez au yoga ET votez. »

Dans la légende de son message, Cargle a ajouté: «Le problème que j’ai avec de nombreux espaces de bien-être blancs célèbres et des influenceurs ou marques d’autonomisation des femmes est qu’ils semblent étrangement assimiler le` `succès ” à l’obtention de ce que les hommes blancs ont et à l’exercice de ce pouvoir dans le monde. exactement la même manière oppressive et inhumaine que les hommes blancs font depuis des générations.

Le problème que Cargle identifie est, en fin de compte, le plus grand acte d’appropriation dans toute l’entreprise féministe blanche corporative, tout le projet que Hollis vend. C’est la décision de prendre un mouvement politique construit pour déconstruire nos systèmes de pouvoir existants – et de l’utiliser pour ne rien faire d’autre que soutenir le statu quo.