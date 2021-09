La controverse de Tom Selleck s’empare de Twitter, et c’est un gâchis chaud

Une étrange chaîne d’événements a poussé l’acteur Tom Selleck sur Twitter lundi, prouvant que le vieux jeu pour enfants “Téléphone” est bel et bien vivant. Un tweet sur Selleck est devenu viral tôt le matin, suscitant de nombreuses discussions à son sujet, à la fois liées et non liées au message d’incitation. Cependant, étant donné que le premier tweet concernait la religion de Selleck, les choses se sont enflammées et politisées à partir de là.

Cela semble avoir commencé avec un tweet d’un compte de fan de CS Lewis lundi matin, qui était lié à un article sur Belief Net sur la foi chrétienne de Selleck. L’article citait Selleck disant qu’il devait tout son succès à Jésus-Christ. Les fans ont commencé à commenter cela, avec certains messages relatifs au christianisme et d’autres non. Lorsque les choses sont devenues controversées – comme ils ont toujours tendance à le faire sur Twitter – il ne s’agissait pas du tout de religion, mais de l’apparition de Selleck dans de nombreuses publicités pour des prêts hypothécaires inversés.

WWJD ? Certainement PAS arnaquer les personnes âgées de leur argent hypothécaire. – Suricates R Furious (@MeerkatsRMammal) 6 septembre 2021

Selleck était à la mode sur Twitter en quelques heures, et de nombreuses personnes de toutes tendances religieuses, sociales et politiques condamnaient ses publicités pour des prêts hypothécaires inversés. Un rapport de Business Insider a été largement partagé, expliquant comment les prêts hypothécaires inversés sont rarement favorables et comment ils sont souvent proposés aux personnes âgées de manière prédatrice.

Au fil de la journée, il a peut-être été difficile d’interpréter le début de la réaction contre Selleck, mais certains experts conservateurs de premier plan l’ont rapidement interprété comme une attaque politique. Auth Ann Coulter a confondu la question en republiant le lien Belief Net et en écrivant: “C’est pourquoi les libéraux détestent Tom Selleck aujourd’hui.” Pour être clair, l’indignation contre les hypothèques inversées n’était pas une question partisane.

Je ne pense pas que Jésus serait cool avec lui en train d’arnaquer des personnes âgées avec le programme d’hypothèque inversée – Chris Brown (@ChrisJBrown64) 6 septembre 2021

Pourtant, de nombreux adeptes de Coulter l’ont cru sur parole et des conversations difficiles ont commencé à s’accumuler dans les réponses. La simplification excessive de Coulter a peut-être gagné du terrain en partie parce que Selleck est un conservateur franc dans sa vie personnelle. Selleck a été membre du conseil d’administration de la National Rifle Association (NRA) pendant de nombreuses années, ainsi qu’un porte-parole public de l’organisation. Il a également publiquement approuvé la campagne présidentielle de 2008 du sénateur John McCain, vantant les « tendances libertaires » de McCain dans la National Review.

Pourtant, la politisation de Selleck, du christianisme et des hypothèques inversées lundi était un cas frustrant de mauvaise communication à chaque tournant. Certains utilisateurs ont remis en question la valeur des conversations collectives sur une plate-forme comme Twitter.