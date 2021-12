La controverse du Grand Prix d’Abu Dhabi et ce dernier tour

La saison 2021 s’est terminée par une controverse comme beaucoup s’y attendaient – ​​mais cela ne vient pas de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton, cela vient de Michael Masi.

Après 22 grands prix, PlanetF1 rend son verdict final sur ce qui a été un championnat 2021 captivant et captivant.

Michelle Foster

Max Verstappen est un champion du monde digne et méritant. Michael Masi est une honte en tant que directeur de course de F1, et les règles de la Formule 1 ne sont guère meilleures.

Masi est entré dans la finale de la saison à Abu Dhabi en déclarant dans ses notes d’avant course que tout « comportement antisportif ou tentative d’influencer le résultat d’une compétition d’une manière contraire à l’éthique sportive » sera sanctionné.

L’avertissement était pour Verstappen et Lewis Hamilton. Cela aurait dû être pour Masi.

Lorsque Nicholas Latifi s’est écrasé au 50e tour, les tours se sont comptés alors que les commissaires de piste dégageaient la Williams et balayaient la piste. Et Masi a déclaré au peloton que les voitures – dont il y avait huit voitures doublées – ne seraient pas autorisées à se défaire d’elles-mêmes.

Il a ensuite changé d’avis alors que l’opération de nettoyage s’est déroulée plus rapidement que prévu, mais n’a laissé que les cinq voitures entre Hamilton et Verstappen se défaire d’elles-mêmes, préparant le terrain pour une bataille dans le dernier tour pour la victoire en course et le titre mondial. Les mots « influencer le résultat d’un concours » résonnent-ils fort ? Ils le font pour moi.

Je vais être honnête, je suis déconcerté par la décision. S’il avait laissé les huit voitures se défaire d’elles-mêmes, ce qui aurait permis à Daniel Ricciardo, Lance Stroll et l’inutile Mick Schumacher de se battre pour un ou deux points, j’aurais été à 101% en faveur.

Mais il ne l’a pas fait. Il a laissé la première et la deuxième course et a laissé ceux à l’arrière sans une opportunité qu’ils auraient dû avoir eux aussi pour courir. Il a dit « course automobile » à Toto Wolff – apparemment, il ne voulait dire qu’à la fin. Si j’étais Haas, qui a terminé le championnat sans un seul point au tableau, je rejoindrais Mercedes dans leurs protestations et leurs appels.

Oui, il a préparé la F1 pour un dernier tour de pare-chocs. Oui, cela signifiait que la saison ne s’est pas terminée dans un pétard humide derrière la voiture de sécurité. Et oui, les règles sont sujettes à interprétation car elles stipulent « toutes » mais pas toutes. Mais si vous me demandez, cela a été effectué de manière « antisportive » et me laisse me demander si Masi est à la hauteur.

C’est une brillante montre #F1 ….. #totowolff dans le garage #Mercedes pour la séance de tirs au but ! pic.twitter.com/vtovKQ6KGn – BenS (@SilkyLegend) 12 décembre 2021

Jon Wilde

Je pense que Michelle est juste avec ce qu’elle dit, même si personnellement, je ne suis pas du tout fan des pilotes capables de se défaire eux-mêmes.

S’ils ont un tour de retard sur le mérite, pourquoi devraient-ils alors être en mesure de dépasser sans conteste leurs rivaux plus rapides et la voiture de sécurité et de revenir à la fin du train ? Ils ne reviennent pas toujours à temps pour le faire, bien sûr, et ils ne l’ont pas fait à Abu Dhabi, mais il y a certainement eu des précédents.

Néanmoins, tout dans ce scénario de Yas Marina est apparu soit ad hoc, soit artificiel, quelle que soit la position que vous souhaitiez adopter. Beaucoup, en particulier ceux qui penchent pour Mercedes, diraient que c’était aussi un peu louche.

C’était juste un gâchis impie et avec le grand prix attirant sûrement le plus grand public d’une course depuis de nombreuses années, ayant été disponible en clair à la télévision britannique, par exemple, que diable serait une F1 occasionnelle ou pour la première fois le spectateur en a-t-il fait ?

Au fur et à mesure que cette saison a évolué, je suis de moins en moins convaincu par les capacités de Michael Masi. Mais y a-t-il quelqu’un prêt à intervenir à partir de l’ouverture de la saison 2022 et à faire un meilleur travail?

Une nouvelle année, une nouvelle ère avec de nouvelles réglementations. Quelle chance un nouveau directeur de course aussi ?

La FIA pourrait bien avoir un gros appel à faire.

Henri Valantine

Tout d’abord, je dois commencer par dire que Max Verstappen méritait absolument de remporter son premier championnat du monde – mais cette course aurait dû suivre le chemin de Lewis Hamilton, compte tenu de la qualité de sa conduite.

Mais parfois dans le sport, il y a de la place pour un bouleversement ou un « miracle » comme le dit Christian Horner, mais la façon dont ce résultat a été construit a laissé un goût amer à beaucoup de gens.

La FIA a toujours eu des règlements qui sont coupés et séchés, en noir et blanc et complètement rigides. Hamilton étant exclu des résultats des qualifications à Interlagos pour son aileron arrière ouvrant de 0,2 mm de trop – littéralement juste un tout petit peu plus large qu’un cheveu – est un parfait exemple de pourquoi.

Le fait que Michael Masi joue vite et librement avec ses propres règles a donc pris tout le monde par surprise – surtout après s’être contredit en disant que les voitures doublées ne seraient pas autorisées à dépasser au départ.

Pour ensuite aller complètement à l’envers et ne laisser passer que les voitures séparant les rivaux du titre, n’a fait qu’ajouter au sentiment que tout était mis en place pour se dérouler avec l’excitation et le drame que, soyons honnêtes, Netflix aurait voulu . Et c’est exactement ce qu’ils ont obtenu.

Cet extraordinaire tour final de la course au titre 2021 dans son intégralité 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Hamilton aurait également pleinement mérité ce titre, et je suis d’accord avec le point de vue de Jenson Button en disant que je pense que nous avons vraiment vu la meilleure version du pilote Mercedes cette année. Lui et son père Anthony se sont brillamment comportés après la course et ont montré à quel point ils étaient sportifs en allant féliciter Max et Jos Verstappen par la suite, aussi déchirant que cela aurait pu être sur le moment.

Si j’avais été dans la même situation, je peux dire avec une certaine confiance que j’aurais été le premier à aller directement à Masi et à lui demander à quoi diable il jouait.

Je pense toujours qu’il y a une piqûre dans la queue à venir, cependant. Il est peu probable que la FIA se prononce contre elle-même dans ces situations, mais Mercedes porte l’affaire devant la Cour d’appel internationale de la FIA, ou même devant le Tribunal arbitral du sport, signifie que ce n’est toujours pas terminé.

Hamilton voudrait-il cependant remporter son huitième titre devant les tribunaux ? C’est difficile à dire, mais c’est une conversation pour un autre jour.

À tout le moins, Drive to Survive sera un incontournable lors de sa sortie l’année prochaine. Mais Masi a beaucoup à répondre dans cette situation.

Jamie Woodhouse

Je fais définitivement écho au point de vue d’Henry dans le sens où j’avais l’impression que cette finale de saison nous a été présentée par Netflix, en collaboration avec la Formule 1.

Maintenant, dans certaines circonstances, il est acceptable que Masi utilise les éléments à sa disposition, que ce soit la voiture de sécurité, les drapeaux rouges, etc. pour créer un peu de drame, dans la limite du raisonnable. Nous avons vu tout au long de son mandat qu’il n’hésite pas à le faire.

Cependant, sa décision de manipuler le dernier tour du championnat, qui est complètement hors de propos et totalement inadapté à la fin d’une saison de Formule 1 aussi épique, peut-être la plus grande de tous les temps.

La valeur du divertissement est importante, mais c’est censé être du sport – la conclusion à Abu Dhabi n’était pas du sport, c’était un divertissement artificiel.

Bien sûr, nous voulions tous que la course se termine sous les drapeaux verts, elle aurait donc dû reprendre pour un dernier tour sans que les voitures doublées ne soient autorisées à dépasser.

La prochaine meilleure chose aurait été de leur permettre TOUS de dépasser, mais le temps ne le leur a pas vraiment permis, assez juste. Mais l’énorme non-non ne laissait passer que les voitures entre Verstappen et Hamilton, auquel cas Hamilton sur pneus durs usés, n’avait aucune chance contre Verstappen sur des softs frais après un redémarrage roulant.

Avant la voiture de sécurité, Hamilton avait contrôlé la course et était en bonne voie vers la victoire et un huitième championnat du monde record – des accidents se produisent en Formule 1, mais l’accident de Latifi n’aurait pas dû être la base pour que Masi fouille dans sa boîte. de trucs.

Je suis tout aussi désolé pour Verstappen, ses performances tout au long de la saison ont fait de lui un digne champion, mais maintenant il semble que ce premier titre aura toujours un astérisque à côté, sans que ce soit sa faute.

C’est un travail difficile pour Masi, mais il a attiré sur lui toute la chaleur d’Abu Dhabi.