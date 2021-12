La controverse du Grand Prix d’Arabie saoudite a rappelé à Lewis Hamilton Spa 2008

Au lendemain du controversé Grand Prix d’Arabie saoudite, Lewis Hamilton se souvient d’un incident survenu il y a 13 ans à Spa.

C’était, bien sûr, la saison au cours de laquelle le Britannique a remporté le premier de ses sept championnats du monde – et il est maintenant le grand favori pour en faire un record de huit lors de la décision d’Abou Dhabi de cette campagne.

La raison du souvenir belge était que la course, comme celle de Djeddah, comportait un duel serré entre Hamilton et l’un de ses plus grands rivaux à l’époque, le champion en titre Kimi Raikkonen.

Il y avait des similitudes dans le fait que Race Control s’est impliqué pour juger, tout comme en Arabie saoudite où le pilote Mercedes s’est retrouvé impliqué dans plusieurs incidents avec Max Verstappen – les commissaires sportifs pénalisant le Néerlandais à trois reprises alors que Hamilton gagnait.

💬 Bono : « Ça doit être la course la plus folle dont je me souvienne. » ?? 💬 Lewis : « Bon travail les gars, excellent travail. Continuons à pousser ! » pic.twitter.com/F640HURwcc – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 décembre 2021

« Je me souvenais juste de 2008 à Spa, lors de ma première année de victoire au championnat, lorsque je combattais Kimi dans le dernier virage de la chicane », a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse du GP d’Arabie saoudite.

« Il m’a fait courir large et j’ai traversé la chicane et j’ai dû le laisser passer, mais ensuite je l’ai rattrapé tout de suite et je me souviens (directeur de course) Charlie Whiting disant à l’équipe que tout allait bien puis avoir terminé la course – Kimi l’a évidemment fait. Je ne finis pas la course – mais ensuite, je pense que c’était 10 secondes (pénalité) ou quoi que ce soit, 20 secondes, puis terminer troisième.

Cet incident s’est produit alors que de fortes pluies ont commencé à tomber et que Raikkonen a écrasé sa Ferrari. Deux heures après la course, Hamilton a reçu une pénalité de 25 secondes qui l’a ramené à la troisième place derrière son rival pour le titre Felipe Massa et Nick Heidfeld, avec un appel ultérieur de McLaren qui s’est avéré infructueux.

L’oscillation de six points en faveur de Massa a finalement conduit à ce point culminant dramatique de la saison à Interlagos, mais après la façon dont les événements se sont déroulés en Arabie saoudite, l’équation actuelle du championnat est très simple – marquer plus de points que Verstappen à Yas Marina et c’est Le titre de Hamilton une fois de plus.

Faisant référence à l’incident où il a heurté l’arrière du Red Bull, ignorant que Verstappen tentait de céder la tête pour éviter un penalty, Hamilton a déclaré : « Je me suis senti reconnaissant de ne pas nous avoir éliminés tous les deux.

« Pour moi, je dois terminer les deux courses et obtenir tous ces points et c’est évidemment difficile de le faire dans ces circonstances, mais j’ai réussi à garder la voiture en un seul morceau. »