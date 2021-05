La controverse sur la crypto Pikachu (PIKA): pourquoi la nouvelle pièce Meme a divisé la communauté Pokémon

La nouvelle crypto basée sur Pikachu appelée Pika (CCC:PIKA-USD) suscite la controverse parmi les fans de Pokemon.

Source: Hannari_eli / Shutterstock.com

Cette nouvelle crypto imite la mascotte Pokemon non seulement par son nom mais aussi par ses fonctionnalités. La crypto peut évoluer pour prendre de nouvelles formes. Cela lui a permis d’évoluer des pièces PIKA à Lightning, qui, à son tour, évolueront en pièces RAI.

La crypto-monnaie attrape la critique après les utilisateurs sur Twitter (NYSE:TWTR) en ont été informés par l’utilisateur Dr. Lava’s Lost Pokemon. Voici quelques exemples d’utilisateurs qui le prennent à partie.

Les gens pensaient que les jeux principaux les plus récents étaient le point bas pour le fandom? Non, je dis que c’est. Sur une note plus sérieuse, pourquoi tweetez-vous à ce sujet? Ce n’est pas quelque chose d’officiel, c’est quelque chose que certains fans ont fait. TPC pourrait intenter une action en justice et arrêter cela. – GBAura (@GrarisBAuris) 20 mai 2021

Génial, maintenant les fans de Pokemon peuvent obtenir des informations sur les memecoins de pompage et de vidage – j4kz (@mr_dress_up) 20 mai 2021

Je suis sûr que les avocats de Nintendo seront très d’accord avec ça. – Temps piquant! (@Zesty_Time) 20 mai 2021

Parce que nous avons besoin de plus de putains de crypto-monnaies. Putain fantastique. C’est vraiment nul, et honnêtement, vous ne devriez pas y prêter attention. – Pac (@ pacdude167) 20 mai 2021

celui-ci est nul – ♡ Poppy! ♡ (@FunnyRatPoppy) 20 mai 2021

Bien sûr, ce ne serait pas une controverse sans les gens de l’autre côté pour argumenter contre ceux qui trouvent le mépris dans la crypto basée sur Pikachu. Jetons un coup d’œil à l’autre côté dans les Tweets ci-dessous.

Ce n’est pas seulement une crypto, c’est un tcg avec nos propres gtaphics et mécaniques, aucune affiliation à nintindo ou pokemon, nous prenons deux choses que nous aimons et les mettons ensemble, les avocats se sont assurés que c’était propre dans cet aspect et je ne sais toujours pas pourquoi la haine – momo pika (@ mattwil4420) 20 mai 2021

Je vais à contre-courant de ce que disent les autres, mais je trouve ce projet de cryptographie vraiment intéressant. – Yoohoo (@OnePasoAtATime) 20 mai 2021

Il n’y a pas de violation du droit d’auteur. Ça s’appelle PIKA, c’est un animal. – FOMOs dans les pompes (@ExpiredYogurt__) 20 mai 2021

Vous pouvez espérer combien vous voulez. Nous avons consulté une équipe juridique avant de faire cela, et ils ont revérifié tous les mouvements que nous avons faits dans notre feuille de route. Nintendo ne peut pas nous poursuivre pour avoir utilisé Pika ni pour ce que nous essayons de réaliser: créer une grande communauté et une pièce utilitaire. – CryptoBoron (@ aborin93) 20 mai 2021

Pika tout le chemin! Ce sera révolutionnaire – Pbay, booster packs, nfts et bien plus encore! – Phhhoo (@ Phoolup1) 20 mai 2021

Alors, quelle est la grande chose à retenir de toute cette controverse entourant la crypto Pikachu? Les pièces Meme ne vont nulle part de si tôt, mais ne jetez peut-être pas votre argent derrière une pièce avec des références claires à un personnage protégé par le droit d’auteur.

PIKA était en baisse de 8,5% à midi vendredi.

Si vous n’avez pas encore terminé avec les nouvelles crypto, nous vous couvrons ci-dessous.

Si vous lisez ceci, vous avez probablement un amour pour les mèmes et la cryptographie, ce qui signifie que nous pouvons vous aider à obtenir plus des deux. Cela inclut les mèmes cryptographiques du crash plus tôt cette semaine, les altcoins à prendre en compte lors du trempage cryptographique, ainsi qu’une collection d’autres cryptos mèmes que vous voudrez peut-être examiner. Vous pouvez consulter tout cela et plus encore sur les liens suivants.

Plus de nouvelles crypto pour vendredi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.