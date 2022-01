La controverse sur le simulateur de table se déverse dans les critiques Steam du jeu

Capture d’écran : Jeux Berserk

Cela ressemble à un territoire familier. Un modérateur de la communauté pour le jeu vidéo Tabletop Simulator a émis des interdictions temporaires et permanentes pour parler de l’homosexualité dans le chat textuel global du jeu et Discord. Cela a bouleversé une partie de la base de joueurs, qui s’est ensuite tournée vers les critiques de Twitter et Steam pour exprimer leur frustration, accusant les développeurs du jeu et les modérateurs de la communauté d’être transphobes. Maintenant, un contrecoup au contrecoup a incité la création de dizaines de critiques Steam «positives» avec des chapes transphobes, un effort de certains joueurs pour montrer leur soutien à la politique. Je ne sais plus quoi dire d’autre, à part ça, j’en ai marre de lire les gens dire qu’ils veulent ma mort.

Cependant, être queer et vivant dans une société qui, malgré les progrès qu’il y a eu, est construit autour de la police de l’identité, signifie que quels que soient mes désirs, je serai soumis à des gens qui parlent de ma mort. À ce stade, il s’agit d’une véritable partie de la culture en ligne, qui ne fait qu’augmenter en importance à mesure que le monde entier apprend l’existence des personnes trans. Des auteurs majeurs aux pervers de mes DM qui veulent me baiser autant qu’ils veulent me tuer, être homo en ligne est un peu un cauchemar en ce moment. Partir est rarement une option, ce qui rend la situation de Tabletop Simulator si frustrante.

Tabletop Simulator est un outil en ligne qui simule virtuellement, eh bien… une table. Il est utilisé par les joueurs de jeux de société, les joueurs de TTRPG et les joueurs de guerre du monde entier pour s’adonner à leur passe-temps favori à longue distance. Tout bien considéré, c’est un outil assez efficace pour jouer à des jeux de société à distance, considérablement amélioré par la bêtise qui vient de la modélisation physique. Cependant, trouver de nouvelles personnes avec qui jouer à des jeux de société peut être difficile, même avec tout Internet à votre disposition. Berserk, le développeur du jeu, espérait résoudre ce problème avec un chat mondial où les joueurs pourraient rechercher d’autres personnes pour les rejoindre. Ce chat mondial a depuis été désactivé.

La version courte de l’histoire est qu’une joueuse a été bannie à plusieurs reprises pour avoir parlé de son homosexualité et de sa transsexualité dans le chat textuel global axé sur la recherche de groupe du jeu, ce qui l’a amenée à expérimenter le système de modération automatique du jeu. Elle a fini par se rendre compte que les mots « gay » et « trans » entraînaient une interdiction quasi instantanée. Les mots « droit » et « cis » ne l’ont pas fait. Lorsqu’elle s’est plainte, l’un des modérateurs du jeu a affirmé qu’elle avait enfreint une politique concernant le contenu « familial ». Des explications ultérieures ont affirmé que la politique d’auto-modération était conçue pour empêcher l’utilisation désobligeante des mots. À un moment donné, le modérateur en question a assimilé les discussions sur les homosexuels et les transsexuels à du contenu «politique» et «fétiche», ce pour quoi ils se sont depuis excusés.

Indépendamment de l’intention, les interdictions qui en ont résulté sont devenues extrêmement frustrantes pour une partie de la communauté de Tabletop Simulator – cette frustration a depuis débordé sur Twitter et dans les critiques Steam du jeu. Les développeurs se sont depuis excusés et ont désactivé le chat mondial, mais de nombreux joueurs restent insatisfaits et les critiques Steam du jeu se sont transformées en une usine de cauchemars de guerre culturelle.

Capture d’écran : Jeux Berserk

Malgré les affirmations contraires des modérateurs, il est vraiment utile de discuter d’identité dans les forums publics, même lorsque vous recherchez simplement des personnes avec qui jouer. La réalité est que beaucoup de personnes homosexuelles ont vraiment du mal à trouver une communauté hors ligne – cela se produit pour diverses raisons – ce qui les amène à rechercher plus de communauté et de sécurité en ligne. La pandémie est l’un de ces facteurs. De nombreuses personnes ont accepté leur queerness au milieu d’une quarantaine mondiale, au cours de laquelle il est extrêmement difficile de créer une communauté hors ligne. L’héritage en ligne de sites Web comme Tumblr en est un autre. De nombreuses personnes ont rencontré leur propre queerness, et celle des autres, exclusivement en ligne. Cela crée une idée de communauté qui entoure les intérêts des individus et les performances d’acceptation en ligne. De plus, la prise de conscience croissante des personnes trans a également conduit à une augmentation mondiale de la transphobie vocale, décourageant davantage la création d’une communauté hors ligne par la peur.

Ce désir de communauté et de sécurité en ligne est aggravé par le fait que Online est imprégné de connards. Toute personne marginalisée qui se trouve justement être identifiable par la voix peut en témoigner. Rejoindre n’importe quelle communauté en ligne, un groupe de jeux de société numériques par exemple, pour la trouver remplie d’homophobie et de racisme endémiques ou pour que vos collègues joueurs vous harcèlent immédiatement, est un phénomène courant. Si commun, en fait, qu’indiquer clairement son identité avant de rejoindre un groupe peut être un mécanisme de sécurité légitimement utile.

Ce qui veut dire que balayer les politiques sur des termes interdits (en particulier ceux que les personnes marginalisées utilisent pour s’identifier), même dans un chat mondial axé sur la recherche de personnes avec qui jouer, est une assez mauvaise idée. Cela est particulièrement vrai face aux critiques positives du jeu sur Steam, qui sont remplies de chapes transphobes et de sifflets de chiens de joueurs dont le nombre d’heures varie entre vingt-cinq minutes et plusieurs centaines d’heures. Ce nombre d’heures indique une triste réalité, à savoir que les connards transphobes font partie de la communauté de Tabletop Simulator depuis longtemps, même s’ils sont une minorité au sein de cette communauté.

En parcourant les critiques Steam du jeu, j’ai appris un tas de faits et d’acronymes nouveaux et terribles, qui ont tous été répétés à plusieurs reprises dans la section de critique «Positive». « YWNBAW », par exemple, est un raccourci pour « Vous ne serez jamais une femme », une phrase qui apparaît bien plus d’une demi-douzaine de fois dans les itérations longues et abrégées. Si vous vous demandez pourquoi « 41 % » est mis en évidence dans les critiques et dans les réponses Twitter de personnes trans en ligne de premier plan, il s’agit du taux de suicide signalé chez les personnes trans. Je ne voulais pas le savoir non plus ! Et pourtant nous y sommes. Il s’agit de la communauté dans laquelle les personnes homosexuelles sont invitées à se diriger lorsqu’elles recherchent un groupe dans des lieux publics.

Une partie de la sombre réalité de la vie en tant que queer consiste à reconnaître le fait qu’il y a une partie de la population mondiale qui veut votre mort. La première fois que je me suis vraiment senti « hors », c’est lorsqu’un homme de Wal-Mart avait l’air de vouloir me tuer. Je ne sais pas s’il l’a fait, ou s’il regardait quelque chose d’autre derrière moi qui, selon lui, ne devrait pas exister. Quoi qu’il en soit, cela a totalement changé ma relation à la sécurité, à la communauté et à la présentation. J’ai réalisé que je ne serais jamais capable de rendre heureux les gens qui me détestaient, que je ne serais jamais assez calme ou acceptable, ce qui signifiait qu’il n’y avait plus rien pour me retenir.

Face aux communautés et aux politiques de modération qui travaillent à aliéner les personnes homosexuelles, intentionnellement ou non, nous nous retrouvons avec la très vraie question de savoir quoi faire. La réponse étant que nous devons forger de nouvelles communautés, intentionnellement conçues pour favoriser un sentiment d’appartenance pour les personnes qui s’y trouvent. Les structures existantes et les pratiques communautaires ne nous sauveront pas, ce qui signifie prendre le temps d’élaborer de nouvelles politiques centrées sur la personne dans nos propres communautés.

Les pires parties de la communauté de Tabletop Simulator ont montré leurs dents, ce qui signifie qu’il existe maintenant une réelle opportunité et qu’il faut construire quelque chose de nouveau. Je suis impatient de voir ce que c’est.