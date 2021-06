La controverse sur les histoires racistes de ‘Kim’s Convenience’, expliquée ⋆ .

La série bien-aimée de CBC “Kim’s Convenience” a pris fin prématurément, et les fans de #KimBits, comme on appelle les adeptes de l’émission, pleurent la bonne – si parfois méchamment acerbe – sitcom sur une famille coréenne canadienne au service d’une communauté diversifiée de clients dans leur magasin du quartier Moss Park de Toronto.

La série, qui mélangeait des commentaires sociaux avec des histoires sur les carrières, les romances et les activités de l’église des Kim, s’est terminée brusquement – ​​et de manière peu concluante – avec sa cinquième saison, arrivée sur Netflix le 2 juin. Après le départ du co-créateur de la série Ins Choi, la société de production Thunderbird Entertainment a refusé d’aller de l’avant avec une sixième saison.

Paul Sun-Hyung Lee, qui a joué le patriarche Appa, a déclaré dans une interview diffusée à CBC News: The National que la conclusion sans cérémonie de la série ressemblait à «un deuil dans la famille». Et deux de ses collègues membres de la distribution, Simu Liu et Jean Yoon, ont parlé sur les réseaux sociaux ces derniers jours de la vie dans les coulisses de “Kim’s Convenience”: malgré l’apparence d’un ensemble heureux et unifié, les deux acteurs affirment que la distribution asiatique les membres ont lutté contre la privation du droit de vote et l’aliénation des producteurs et des intrigues – une affirmation pas rare pour les Asiatiques dans le divertissement nord-américain.

Yoon, qui incarne Umma, la matriarche sage, pleine d’esprit et à la langue acérée, a écrit sur Twitter le 6 juin que travailler sur la série était « douloureux », qualifiant certains scénarios de « ouvertement racistes ». Liu, qui joue le rôle de Jung, fils prodigue et employé de location de voitures, a publié sur Facebook le 2 juin le dénouement de la série, qu’il a attribué aux décisions de production de Thunderbird Entertainment, expliquant: “La série ne peut pas être” sauvée “. Il n’a pas été « annulé » de manière traditionnelle, c’est-à-dire par un réseau après de mauvaises notes. Nos producteurs (qui possèdent également la propriété intellectuelle de Kim’s Convenience) sont ceux qui ont choisi de ne pas continuer.

Liu a également dénoncé le manque d’apport créatif disponible pour les membres seniors de la distribution, en déclarant: «… j’ai toujours compris que les acteurs principaux étaient les intendants du personnage et deviendraient plus créatifs au fur et à mesure que la série se poursuivait. Ce n’était pas le cas dans notre émission, qui était doublement déroutante car nos producteurs étaient majoritairement blancs et nous étions un casting de Canadiens asiatiques qui avaient une pléthore d’expériences vécues à puiser et à offrir aux écrivains. »

Les publications sur les réseaux sociaux ont mis en évidence la réticence continue des producteurs et des dirigeants d’Hollywood à Toronto à faire confiance aux acteurs, aux écrivains et aux réalisateurs asiatiques pour raconter leurs propres histoires – et comme Yoon et Liu l’ont tous deux souligné, peu d’écrivains pour Kim’s Convenience » étaient d’origine asiatique. Comme Yoon l’a écrit, “le manque d’écrivaines asiatiques, en particulier coréennes dans la salle des écrivains de Kims, a rendu ma vie très difficile et l’expérience de travailler sur la série douloureuse”.

Simu Liu dans le rôle de Jung et Andrea Bang dans le rôle de Janet dans “Kim’s Convenience”.

(Ian Watson / CBC)

L’acteur a également déclaré que dans les saisons 3 et 4, les intrigues problématiques “sapent les valeurs fondamentales des personnages, l’authenticité culturelle”. En effet, de petits écarts par rapport à l’authenticité sont souvent le signe que les scénaristes d’une série ne sont pas familiers avec une culture : Yoon a noté que « les Coréens n’obtiennent presque jamais [multiple sclerosis]”, avec laquelle Umma est diagnostiquée, et elle a raison de dire que l’incidence de la SEP chez les Coréens est un minuscule 0,1 pour 100 000. (Yoon a écrit que les producteurs lui avaient répondu en disant : « Pourquoi est-ce important ? » et « Jean ne comprend pas la comédie. »)

Si un épisode se démarque parmi les saisons que Yoon a qualifiées de «problématiques», il peut s’agir de l’entrée de la saison 4 «The Help», dans laquelle Umma est confondue avec un serveur par un membre du jury blanc, Mme Taylor, à l’université d’art de sa fille Janet. compétition. Bien qu’appeler les serveurs « l’aide » et les dévaloriser comme indésirables soit déjà assez troublant, le défaut le plus flagrant du scénario est peut-être une tentative avortée d’explorer des préjugés inconscients qui finissent par impliquer, peut-être inconsciemment, qu’une femme canadienne d’origine asiatique a injustement remporté un prix, principalement en raison culpabilité blanche.

Dans l’épisode, Janet dit à son professeur que Mme Taylor devrait s’excuser auprès de sa mère pour l’erreur – mais lorsque Mme Taylor arrive au Kim’s Convenience pour s’excuser, elle interprète mal la confiance d’Umma que Janet gagnera comme une demande – ou même comme une menace. — qu’elle devrait recevoir la récompense pour faire amende honorable pour la discrimination. Appa remarque sur le brouhaha: “Une erreur raciste innocente, et une dame asiatique suggère qu’une fille devrait gagner, multipliée par des années de culpabilité blanche, égale le prix Janet.”

Le commentaire pointu d’Appa, bien que clairement destiné à être ironique, donne également du crédit au mythe selon lequel les personnes de couleur gagnent des admissions à l’université, des concours d’art ou des emplois grâce à l’action positive. Bien que les scénaristes tentent de renverser cet arc fatigué avec le commentaire hilarant et mortifiant de Mme Taylor – et bien trop réel – qu’elle se sent horrible et comprend parce que sa belle-fille est sri-lankaise, dans l’ensemble, l’épisode gaspille son opportunité. pour explorer les préjugés inconscients de l’école – le même genre de préjugés inconscients qui affligent de nombreuses salles d’écrivains.

L’épisode implique finalement que Janet devrait être satisfaite du prix, bien qu’elle ne sache pas si elle l’a vraiment mérité ou non; il incombe à Janet d’accepter ou de refuser la récompense et à Umma de l’autoriser ou de la refuser, plutôt qu’à Mme Taylor de faire ce qu’il faut. C’est une conclusion heureuse qui non seulement se heurte à l’artiste têtue et aux principes que nous aimons en Janet, prête à défendre ses croyances souvent à son propre détriment, mais elle sape également les revendications d’équité et d’inclusion. que “Kim’s Convenience” et des séries similaires prétendent défendre.

Le casting de “Kim’s Convenience”: Simu Liu, de gauche, Jean Yoon, Paul Sun-Hyung Lee, Andrea Bang, Andrew Phung et Nicole Power.

(SRC)

“The Help” fait partie d’un modèle qui a émergé dans l’écriture de la série au cours de ces saisons, dans lequel des punchlines bon marché sur la race, l’ethnicité et la nationalité ont supplanté l’humour d’observation qui a apporté à la série ses légions de fans. Dans un autre épisode, par exemple, le personnel de la société de location de voitures de Jung commence à appeler son collègue blanc Terence « Wasabi », après son amour du condiment japonais ; Shannon, la petite amie blanche de Jung, dit qu’elle peut gérer des ramen piquants parce que « je sors avec un coréen épicé » ; et Terence fait une blague sur la façon dont “devenir indien” l’avait “renvoyé chez lui à Halloween”. Que vous trouviez ces blagues offensantes, elles ne peuvent pas exactement être qualifiées de comédie inspirée. Couplés à d’autres insensibilités culturelles, comme la mauvaise prononciation des mots coréens, ils s’ajoutent à une série qui échoue à la fois sa distribution asiatique et le peuple asiatique qu’elle était censée représenter.

Il est difficile de dire avec certitude si cette dévolution était une conséquence de l’absence d’Ins Choi sur le plateau, mais Yoon a décrit la situation comme ayant atteint une “crise” entre les saisons 4 et 5, pour laquelle Choi, le seul asiatique dans la salle des scénaristes, est revenu. . Yoon a déclaré que les scripts rédigés par le co-créateur et showrunner Kevin White sans Choi étaient « tellement inexacts sur le plan culturel que les acteurs se sont réunis et ont exprimé leurs inquiétudes collectivement », dont un – dans lequel Umma assiste à un cours de Zumba portant des collants de couleur chair et ne Je ne réalise pas qu’elle a l’air nue de la taille aux pieds, ce qui explique davantage l’incapacité des écrivains à saisir les concepts coréens de bienséance physique et de piété filiale, en plus du respect de l’intelligence des femmes.

En effet, alors que Jung languissait dans son travail sans issue au lieu de réussir en tant que modèle, et que Shannon continuait à faire les mêmes blagues stéréotypées basées sur la race d’une saison à l’autre, le manque de développement du personnage dépassait la semi-stase de la sitcom épisodique traditionnelle. suggérer autre chose : que les scénaristes et producteurs de « Kim’s Convenience » considéraient leurs personnages comme des stéréotypes imaginaires de l’expérience des immigrants canadiens.

Heureusement, les acteurs derrière ces personnages ont brisé le moule de la «minorité modèle» pour révéler une histoire de privation du droit de vote, aggravée par l’obligation de sourire, de hocher la tête et de feindre la gratitude, qui reflète une expérience de l’industrie du divertissement trop courante pour les personnes de couleur. Lorsque la culture pop nord-américaine choisit de raconter des histoires asiatiques, ce sont généralement les histoires légendaires et agréables d’immigrants heureux et travailleurs et de leurs enfants assimilés, pas les vérités les plus douloureuses.

Alors que Lee pense que les retombées de la récente controverse peuvent être une leçon pour les projets ultérieurs – “Kim’s était le premier spectacle du genre, et un premier spectacle va toujours faire des erreurs, mais pour que nous puissions grandir en tant qu’industrie, nous devons apprendre de ces erreurs », a-t-il déclaré à CBC News – le fait que le seul personnage non asiatique, Shannon, reçoive un spin-off peut en dire plus sur le chemin que l’industrie, au Canada et aux États-Unis, doit parcourir.

Il est impossible de ne pas se demander si Janet aurait pu avoir un potentiel de retombées si ses intrigues avaient été écrites avec brio et authenticité par une écrivaine asiatique, au lieu d’être dominées de manière unidimensionnelle par sa fascination pour un homme après l’autre. Ou, d’ailleurs, qu’arrive-t-il à Umma, Appa, Jung et Janet. En l’absence de la famille Kim se disputant et riant ensemble tout en fermant le livre sur leurs romances, carrières et retraites, KimBits devra simplement imaginer ce qui aurait pu être pour la saison 6 si la série avait fait une représentation plus diversifiée des coulisses un priorité dans le temps.

