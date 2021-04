La convention pro-Trump exprime une “ soif de sang ” ouverte alors que la foule acclame les appels à exécuter les politiciens ⋆ .

Il est tentant de dire que nous avons tout entendu des MAGA et qu’ils ne valent pas la couverture. Nous croyons fermement que c’est faux. Nous devons suivre ces personnes et le danger qu’elles représentent. Ce groupe a depuis longtemps dépassé la psychose de masse et semble imperméable à toute raison ou logique. Ils deviennent également de plus en plus extrêmes dans leur rhétorique et de plus en plus ouverts à la violence comme seul moyen de s’opposer à ce qu’ils voient se produire tout autour d’eux.

Étant donné qu’ils sont convaincus que les élites t * rturent les enfants du monde entier, ils seront ouverts à tout pour tenter de l’arrêter. Mais tout cela relève de la logique «Q», même si «Q» lui-même a été exposé et qu’aucune des prédictions ne s’est réalisée.

Nous remercions Rawstory de nous avoir donné les détails d’un rapport du podcast Daily Beast:

Will Summer du Daily Beast a participé à une soi-disant conférence sur la santé et la liberté dans l’Oklahoma, au cours de laquelle Les partisans de Trump ont vigoureusement applaudi les appels à exécuter les opposants politiques.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Sommer a décrit la scène surréaliste de regarder l’acteur Jim Caviezel parle avec désinvolture des élites mondiales qui récoltent les glandes surrénales des enfants afin qu’ils puissent conserver leur apparence de jeunesses.

Sommer explique ensuite à quel point l’amour de Trump est notoire L’avocat Lin Wood a également lancé une diatribe folle sur les élites obligeant les enfants à récolter leurs produits chimiques, ce qui a abouti à une déclaration selon laquelle tous devraient être rassemblés et envoyés au peloton d’exécution.

Maintenant, cette convention va-t-elle conduire à une attaque organisée contre le Congrès du type de celle qui a eu lieu le 6 janvier? Improbable. Mais un rassemblement comme celui-ci, validé par une célébrité de premier plan, mènera-t-il à un loup solitaire * rism? Presque sûrement. De tels actes conduisent généralement à plus d’événements car ils laissent des messages clairs. Les menaces qui pèsent sur les politiciens démocrates sont de plus en plus graves pour justifier la protection individuelle des personnes les plus à risque (Pelosi, en tant que troisième en ligne à la présidence, a probablement déjà une certaine protection), AOC obtiendra-t-il une protection officielle? Chuck Schumer? le «Squad» entier? On ne sait pas. Nous ne savons que deux choses: premièrement, la menace ne disparaît pas de sitôt, et deuxièmement, Donald Trump n’est pas opposé à ce type de «rallye», en effet il soutient probablement ce fanatisme croissant.

Une autre considération? Et si Trump gagne en 2024? Cela semble fou, mais sa course originale aussi. Ces gens s’attendront à ce que Trump agisse et Trump est en colère.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak