La convergence à venir des NFT et de l’intelligence artificielle

Vision par ordinateur: Les NFT d’aujourd’hui concernent principalement les images et les vidéos et, par conséquent, conviennent parfaitement pour tirer parti des progrès de la vision par ordinateur. Ces dernières années, des techniques telles que les réseaux de neurones convolutifs ., les réseaux de neurones antagonistes génératifs (GAN) et, plus récemment, les transformateurs ont repoussé les limites de la vision par ordinateur. La génération d’images, la reconnaissance d’objets, la compréhension de scènes sont quelques-unes des techniques de vision par ordinateur qui peuvent être appliquées dans la prochaine vague de technologies NFT. L’art génératif semble être un domaine clair pour combiner vision par ordinateur et NFT.

