La convergence de Covid, des enfants et de l’inconduite du CDC

L’approche hystérique et frauduleuse de l’établissement médical pour lutter contre la grippe Fauci à l’égard des jeunes doit être reconnue comme totalement déplacée et dommageable d’innombrables façons. Cela pourrait être décrit plus simplement comme de la maltraitance des enfants. La santé des enfants englobe bien plus qu’une mesure univariée du nombre de cas et de décès de Covid, y compris le développement social et le bien-être émotionnel. Rien de tout cela ne devrait être déclaré, mais comme l’année scolaire à venir apporte une autre série de discussions sur la façon de mener une scolarisation en personne, une base sur les données, les statistiques et osons dire, la science doit être menée.

Il y a deux faits pertinents à partir desquels commencer les analyses et les comparaisons. Premièrement, il y a environ 75 millions de jeunes âgés de 0 à 18 ans aux États-Unis. Deuxièmement, seulement 401 sont décédés alors qu’ils étaient testés positifs pour Covid depuis le début de la pandémie.

Comme pour la plupart des décès de Covid, la plupart des jeunes décédés avaient des problèmes de santé sous-jacents. Une étude antérieure a suggéré que cela représentait 75% de tous les décès de jeunes liés à Covid. Comme je l’ai écrit plus tôt, aux États-Unis, 95% de tous les décès de Covid enregistrés entre mars 2020 et mars 2021 ont manifesté un problème de santé sous-jacent comme l’obésité, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et l’anxiété. Que ce soit 75 % ou 95 % n’a pas d’importance ; il n’en reste pas moins que sur les 401 décès documentés d’enfants atteints ou de Covid, la grande majorité était prédisposée à des taux de mortalité plus élevés en raison de leurs conditions préexistantes.

Dans le vide, 401 décès de jeunes sont tragiques, en particulier lorsque ces décès sont perçus comme évitables (si seulement nous avions des masques plus épais, des confinements plus sévères et des injections approuvées par la FDA !). Les parents et les non-parents peuvent sympathiser avec la perte douloureuse d’un enfant. Mais une analyse unifactorielle du Covid et des enfants n’est guère le seul moyen de mesurer les efforts d’une société pour protéger ses jeunes. Il existe des considérations complémentaires à la fois quantifiables et non quantifiables qui, de manière holistique, peuvent fournir une meilleure vue macro de l’état du monde dans lequel nos jeunes interagiront.

Comme mentionné, il y a environ 75 millions de jeunes âgés de 0 à 18 ans aux États-Unis. Au cours d’une année donnée, environ 20 000 mourront, principalement à la suite de décès accidentels. Soudain, le chiffre de 401 semble plus petit, et c’est effectivement le cas. Le nombre total de décès de Covid ne représente que 2% de tous les décès dans le groupe d’âge de 0 à 18 ans. Le CDC a également précédemment publié des données suggérant que les jeunes avaient un taux de survie de 99,997%. En plus de cela, étude après étude a démontré que les jeunes ne sont pas seulement non sensibles aux effets secondaires nocifs de Covid, ils ne sont même pas des vecteurs de transmission pour les populations jeunes ou âgées. Compte tenu de ces informations, les tyrans de l’État bleu ont peu de raisons scientifiques d’agir sur leurs tendances autoritaires lorsqu’ils sont considérés à travers le prisme des fermetures prolongées d’écoles ou de la vaccination de toute personne d’âge scolaire.

Non seulement Covid n’est pas particulièrement dangereux pour les jeunes, mais en ce qui concerne spécifiquement les maladies respiratoires, il ne représente qu’une fraction de toutes les affections pulmonaires mortelles. Le CDC estime que 434 jeunes âgés de 0 à 17 ans sont décédés des complications de la grippe pour 2019-2020. C’est plus élevé que Covid lui-même, et pourtant quel récit est poussé? Cette découverte à elle seule est remarquable étant donné l’absence de tests de dépistage de la grippe effectués pour la saison de la grippe la plus récente. La saison grippale précédente en 2018-2019 a entraîné environ 480 décès chez les jeunes et l’année précédente était le double (!) Il convient de mentionner qu’une saison de la grippe dure généralement d’octobre à mars et que les 401 décès de Covid sont le montant cumulé s’étendant de janvier 2020 à juillet 2021. Il suffit de dire que personne n’a jamais plaidé pour le masquage en personne ou à distance. l’apprentissage dans les écoles, sans parler d’un vaccin obligatoire contre la grippe, face à des réalités plus meurtrières.

Plutôt que Covid présentant des risques graves, la majeure partie des décès dans les populations les plus jeunes proviennent d’accidents de voiture (4 000+) et d’accidents par arme à feu (3 000+). Ne sommes-nous pas gênés par ceux-ci autant que par le Covid ?

Malgré au moins dix fois plus d’enfants qui meurent chaque année dans des accidents de voiture que de Covid, il n’y a jamais eu d’argument pour limiter la capacité des jeunes à se déplacer en automobile. Il n’y a certainement jamais eu de tentative sérieuse d’élever l’âge légal pour conduire à 18 ans, ce qui sauverait irréfutablement des milliers de vies chaque année. Dans le même ordre d’idées, personne n’a jamais fait pression pour des limites de vitesse inférieures, ce qui permettrait également d’obtenir les mêmes résultats en termes de sécurité de conduite. Dans l’ensemble, la population américaine peut donc s’attendre à subir des milliers de décès liés à des blessures accidentelles pour ses jeunes.

En ce qui concerne la deuxième cause de décès, la formulation de ce dernier chiffre pourrait évoquer des images d’un enfant se livrant à une arme à feu en vrac et la déchargeant accidentellement, mais la réalité est qu’environ les deux tiers de ces décès entrent dans la catégorie des suicide et l’autre tiers concerne l’homicide. En d’autres termes, les données suggèrent que deux fois plus de gangbangers d’adolescents noirs sont tués uniquement par homicide par d’autres gangbangers d’adolescents noirs par an que n’ont été tués par Covid. Si quelqu’un mérite d’être enfermé – ou enfermé, pour ainsi dire – nous devrions commencer par les populations de jeunes du centre-ville.

Le plus choquant et bouleversant est le fait que plutôt que de sauver les jeunes, les mesures drastiques ostensiblement adoptées pour empêcher leur mort ont en fait créé une situation qui a produit plus que jamais auparavant. Les données sur le suicide chez les jeunes, qui augmentaient déjà à un rythme alarmant, ont grimpé en flèche au cours des blocages de 2020 et ont forcé l’isolement d’un groupe démographique entièrement dépendant de la société. Des données précises ont été difficiles à obtenir, mais deux réalités indissociables convergent : 1) Des milliers de jeunes se sont suicidés avant la pandémie (par exemple, 534 personnes âgées de 10 à 14 ans sont décédées par suicide en 2019) et 2) Les taux de suicide dépassaient même les pires tendances des dernières années.

Une publication de la Fondation pour la liberté économique a capturé la destruction de l’innocence juvénile dans un article de janvier 2021 en déclarant :

«Dans le comté de Pima, les suicides en Arizona ont augmenté de 67% en 2020 par rapport à l’année précédente pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, et les suicides d’enfants dans tout l’État ont également augmenté depuis 2019. La Virginie-Occidentale a connu une augmentation des tentatives de suicide d’étudiants pendant la pandémie. Certaines parties du Wisconsin ont signalé une montée en flèche des taux de suicide chez les jeunes en 2020, tandis que les hôpitaux du Texas et de la Caroline du Nord voient plus de jeunes patients suicidaires.

Les données du CDC montrent une augmentation de 24% des visites de santé mentale aux urgences pour les enfants âgés de 5 à 11 ans par rapport à 2019. Chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, cette augmentation est de 31%. L’été dernier, le CDC a rapporté qu’un jeune adulte sur quatre avait envisagé de se suicider au cours du mois précédent.

Dans l’ensemble, je parierais ma maison que plus de jeunes sont morts par suicide cette année à cause de la réponse à Covid que de Covid lui-même.

Inconnue et non mesurable est la cicatrice psychologique permanente de forcer les enfants à porter des masques inutiles – et grossiers – de peur qu’ils ne contractent Covid et soit le jour eux-mêmes, soit de tuer un être cher. Quiconque travaille dans un système scolaire a entendu la ligne tragique et perroquet de «Ma mère dit que je dois porter un masque pour être en sécurité.» C’est la version aseptisée. Les enfants ont été conditionnés par les parents, les tuteurs et les enseignants à vivre dans un monde de peur contre un virus qui ne présente aucun risque statistique pour eux, et par extension les personnes avec lesquelles ils entrent en contact. Que se passe-t-il lorsque ces enfants grandissent ? De quoi d’autre ont-ils peur, et plus inquiétant pour la société, que permettent-ils d’autre de se produire au nom de la sécurité collective ? On ne peut pas s’attendre à ce que les enfants qui fonctionnent à peine dans un monde pré-Covid se soient améliorés. Le recours aux médias sociaux et à la technologie n’a fait qu’accélérer son rythme, et de telles mesures de distanciation prolongées ont entraîné un sentiment d’isolement social permanent. Les suicides auront un impact sur l’individu, mais comment le sentiment d’appartenance détaché finira-t-il par avoir un impact sur les autres face à l’augmentation des crimes physiques ?

Si les adultes de la société refusent de prendre position contre l’approche complètement irrationnelle et résolument non scientifique au service de ses populations les plus jeunes, nos soi-disant futurs dirigeants pourraient à peine réussir à être des adultes suffisamment adaptés. Bien sûr, les adultes votent démocrate depuis des décennies, je ne dois donc pas trop espérer sur les adultes de si tôt.

