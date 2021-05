La conversation avec Messi qui a changé la vie d’Emiliano Buendía

30/04/2021 à 18:07 CEST

Alberto Teruel

Emiliano Buendía fait sensation en Angleterre. L’ailier argentin, avec 14 buts et 17 passes décisives tout au long de la saison, a joué un rôle déterminant dans l’ascension de Norwich City en Premier League. Sa belle performance a retenu l’attention des grands clubs d’Angleterre, mais il y avait un footballeur qui, il y a six ans, réalisait déjà son potentiel: Leo Messi.

L’ailier de Mar de Plata a révélé sa conversation avec Leo Messi dans Diario Olé. C’était la saison 2015/2016, quand ‘Emi’ était membre de Getafe, et l’équipe azulón a affronté le FC Barcelone dans un match de championnat. Pendant la pause, Leo Messi s’est approché de Buendía et lui a demandé: “Que voulez-vous faire, jouerez-vous pour l’équipe espagnole ou pour l’équipe argentine?“.

Emiliano Buendía, dans un cas très similaire à Messi lui-même, a grandi en tant que footballeur en Espagne, en particulier dans la carrière du Real Madrid. En ayant la double nationalité, il pouvait décider entre les deux équipes, mais la question de Messi a dissipé tous ses doutes. “Bien sûr, je veux jouer pour l’Argentine. Je veux jouer avec toi, Leo, c’est un rêve“.

Six ans après la conférence, Emi est toujours surprise que la star argentine s’adresse expressément à lui. “Parler à Leo dans une situation comme celle-là était incroyable, c’est l’un des moments les plus importants de ma vie. Même si nous avons perdu le match 6-0 et que nous avions à peine la possession, je devais faire quelque chose pour attirer son attention et il se tournait vers moi. “

L’ailier argentin a remarquablement évolué depuis cet entretien avec Messi, au point de devenir l’une des sensations du Championnat. Cependant, il n’a pas encore franchi le pas avec l’équipe senior et n’a eu l’occasion de disputer que cinq matchs chez les moins de 20 ans. “Faire ses débuts avec l’Argentine serait quelque chose de très spécial pour moi. Je travaille chaque jour pour être le meilleur et pour avoir l’opportunité de représenter mon pays. “