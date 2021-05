La conversation de Pique avec Suarez lors du tirage au sort de Barcelone avec l’Atletico a été entendue

Luis Suarez était de retour à Barcelone samedi pour la première fois depuis qu’il a quitté le Camp Nou l’été dernier et s’est rendu à l’Atletico Madrid.

L’Uruguayen a eu une dispute avec Gerard Pique pendant le match et est venu pour un peu de bâton du défenseur, selon les rapports.

Après être allé au sol dans la surface de réparation en première mi-temps, Pique a été entendu crier: «Ça suffit, gras. Tu ne peux pas être sérieux. C’est assez!” Le rapport ajoute que Suarez a été affectueusement appelé gras pendant son séjour à Barcelone.

Le gardien Marc-André ter Stegen s’est également joint au débat. «Hé, Luis!» cria-t-il alors que l’attaquant regardait de manière attrayante l’arbitre Mateu Lahoz. “Pas comme ça!”

Lahoz n’a pas accordé de pénalité et le match s’est terminé 0-0 avec Suarez incapable de marquer son retour au Camp Nou avec un but. Cependant, le résultat laisse l’Atletico à la première place du tableau et en mesure de remporter le titre s’ils remportent leurs trois derniers matchs.