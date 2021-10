La conversation d’Ozzie Guillén avec Dusty Baker

Ancien manager des White Sox de Chicago, Ozzie Guillen eu une conversation agréable avec Boulanger poussiéreux, stratège d’Astros dans le MLB.

Guillen, qui sait ce que c’est que de gagner une Série mondiale dans les ligues majeures, discutait avec Boulanger poussiéreux vous avez fait du bon travail à la tête de la franchise de Houston.

Bien qu’on ne sache pas ce qu’ils ont dit entre les deux, Ozzie Guillén a toujours fait preuve de respect envers les managers rivaux, plus envers Baker, qui a pris le temps d’échanger des mots avec le Vénézuélien.

De son côté, la visite d’Ozzie Guillén dans la série de division entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago pourrait être un plus pour les White Sox, qui cherchent à remporter la bague de championnat, puisque sa dernière fois était avec le Créole en tête et l’arrêt-court Freddy Garcia commandant la rotation.

Des années plus tard, ils ont Tonny La Russa et Lance Lynn, Lucas Giolito et compagnie en charge du corps des lanceurs, qui recherchent une infraction aussi redoutable que celle de Houston dans la MLB.

Ozzie Guillen et Dusty Baker pic.twitter.com/DKEAPENSKT – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 10 octobre 2021