La coopération de campagne et Forge ne seront pas bientôt disponibles sur Halo Infinite

La campagne coopérative pour Halo Infinite n’arrivera probablement pas avant le printemps prochain.

Lors d’une interview avec Eurogamer, le directeur créatif de 343 Industries, Joseph Staten, a déclaré que l’extension de la première saison de Halo Infinite signifie que d’autres fonctionnalités sortiront plus tard.

« Au moment où nous avons parlé de la coopération de campagne et de Forge, j’ai dit que notre objectif était de livrer la coopération de campagne dans la saison 2 et notre objectif est de livrer Forge avec la saison 3″, a déclaré Staten via Eurogamer. « Oui, nous prolongeons la saison 1. Notre objectif reste donc ce que j’ai dit auparavant, à savoir de diffuser la campagne coopérative avec la saison 2 et Forge avec la saison 3. Mais cela reste des objectifs. »

Staten ne s’engagerait sur aucune date de sortie pour la saison 2. Cependant, 343 Industries a récemment déclaré que la saison 1 durerait jusqu’au printemps 2022.

C’est dommage que la coopérative et Forge soient si loin. Cependant, Staten a réaffirmé l’engagement de l’équipe à améliorer la passe de combat tant décriée. Bien qu’il insiste sur le fait que malgré tous les défis liés au lancement de Halo Infinite, 343 Industries s’engage à fournir les fonctionnalités promises.

« Ce sera un défi constant de s’attaquer à certains de ces plus gros rochers sur lesquels je sais que les joueurs ont des commentaires tout à fait légitimes », a déclaré Staten via Eurogamer. « Mais nous avons encore quelques grandes choses à livrer aux fans : la coopération de campagne et notre ensemble d’outils Forge sont de très grandes promesses que nous avons faites et que nous devons tenir. »

Nous pensons que le multijoueur de Halo Infinite est génial et que la campagne s’annonce également formidable.

