La coopération de la campagne Halo Infinite et Forge retardée

Ne vous attendez pas à ce que la coopérative de campagne arrive Halo infini au moins jusqu’en mai 2022.

C’est selon le directeur créatif de 343 Industries, Joseph Staten, qui a déclaré que la coopération de la campagne Eurogamer et le mode Forge sortiraient tous les deux en dehors des fenêtres cibles précédentes.

La campagne coopérative devait initialement sortir au cours de la saison 2, qui aurait eu lieu en mars. Parce que la saison 1 a débuté plus tôt cette semaine avant la date de sortie officielle du jeu, elle durera jusqu’en mai, ce qui signifie que la campagne coopérative sortira quelque temps après la fin de la saison et le début de la saison 2.

Forge devait initialement sortir six mois après le lancement, ou en juin. Selon Staten, le mode Forge devrait maintenant sortir à la fin de l’été.

« Au moment où nous avons parlé de la coopération de campagne et de Forge, j’ai dit que notre objectif était de diffuser la coopération de campagne dans la saison 2 et notre objectif est de livrer Forge avec la saison 3 », a-t-il déclaré.

« Nous prolongeons la saison 1. Notre objectif reste donc ce que j’ai dit auparavant, à savoir diffuser la campagne coopérative avec la saison 2 et Forge avec la saison 3. Mais cela reste des objectifs. Cela reste des cibles. Et nous ne pouvons pas nous engager à toutes les dates difficiles en ce moment, car comme nous le voyons avec cette version bêta multijoueur, d’autres choses pourraient monter dans la pile de priorité pour nous.

« S’il s’avère que notre système de progression ne fonctionne tout simplement pas comme nous le souhaitions, si nous devons déplacer certaines de ces plus grosses roches plus tôt, alors nous, en tant qu’équipe, prendrons ces décisions et communiquerons clairement à nos fans pourquoi nous c’est pourquoi nous faisons certaines choses. »

Staten a poursuivi en disant que ce sera un « défi constant » pour relever certains de ces « plus gros rochers », sur lesquels les joueurs ont fourni des commentaires, mais les plus grandes choses qu’il doit offrir sont la coopérative de campagne et l’ensemble d’outils Forge comme les deux sont de « grandes promesses » dont l’équipe doit « tenir bon ».

343 a récemment modifié le système de progression des combats en multijoueur avec un nouveau défi quotidien appelé « Practice Makes Perfection » dans le jeu qui récompense les joueurs avec cinquante passes d’XP pour avoir terminé un seul match multijoueur. Cela devrait, espérons-le, rendre la progression dans le système moins pénible.

Cela dit, le multijoueur a été bien accueilli par les joueurs, mais si vous êtes plus intéressé par la campagne, voici ce que notre propre Alex Donaldson avait à dire à ce sujet.

En outre, voici 25 minutes de gameplay de la campagne Halo Infinite que vous pouvez découvrir – sans spoilers.