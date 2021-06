La coordinatrice de l’intimité de Bridgerton révèle ce qu’elle fait réellement sur le plateau de Netflix

Bien que la mise en place de scènes de sexe et d’autres scènes intimes avant le tournage soit un travail extrêmement important, il s’avère qu’Elizabeth Talbot et d’autres qui travaillent en tant que coordinateurs de l’intimité sont également en attente pendant que la scène tourne. De cette façon, les acteurs peuvent venir vers eux s’ils ont changé d’avis à propos de quelque chose ou s’ils se sentent mal à l’aise de quelque manière que ce soit, et le coordinateur peut alors s’adresser au réalisateur/aux autres acteurs de la scène ou à toute autre personne, pour aidez l’acteur à exprimer ses préoccupations et à rester ferme sur toute décision, nouvelle ou autre.