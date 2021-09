La COP26 de Sturgeon est honteuse d’être «la plus exclusive» alors que les militants du climat descendent à Glasgow | Sciences | Nouvelles

in

Le COP26 Homestay Network, lancé en mai, essaie de faire correspondre les hôtes locaux de toute la ceinture centrale de l’Écosse avec ceux qui assisteront à la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, y compris des militants, des scientifiques et des organisations non gouvernementales. Mais jusqu’à présent, l’organisation n’a mis en relation que 211 invités avec des hôtes locaux. Il y a encore 1783 personnes de plus sur la liste d’attente qui n’ont pas été en mesure de trouver un logement pour le sommet.

Stop Climate Chaos Scotland et la Coalition COP26 – qui ont mis en place le réseau – craignent que les délégués officiels des pays les plus pauvres et les personnes qui espèrent assister à des événements parallèles au sommet ne trouvent de chambres abordables pour leur séjour.

Ils ont déclaré que lors des sommets précédents, les gouvernements locaux avaient aidé en travaillant avec des militants à fournir un hébergement moins cher en créant des logements de style auberge, en convertissant des lieux comme des salles de sport et des centres communautaires en dortoirs.

Les militants ont maintenant critiqué le conseil municipal de Glasgow et le gouvernement écossais pour ne pas avoir fait de même, bien qu’ils aient reconnu que les choses étaient rendues plus compliquées par les restrictions COVID-19.

Rituraj Phukan, le fondateur de l’Indigenous People’s Climate Justice Forum, basé en Inde, a réussi à trouver une chambre via le COP26 Homestay Network, mais a déclaré qu’il connaissait beaucoup de gens qui avaient du mal à trouver un logement abordable.

LIRE LA SUITE: L’esturgeon fait face à un «problème majeur» alors que le projet de rejoindre l’UE est déchiré en lambeaux

Il a déclaré: “Beaucoup de mes collègues représentant les organisations de peuples autochtones sont préoccupés par l’incertitude concernant l’accès aux vaccins, les restrictions de voyage et le manque de logement.

“Il est impossible pour les personnes en dehors du Sud global d’imaginer l’impact auquel nos communautés sont déjà confrontées en raison du changement climatique.

“S’ils ne sont pas représentés parce qu’ils n’ont nulle part où rester, ce serait totalement injuste.”

Mary Church, responsable des campagnes chez Friends of the Earth Scotland, a averti que l’événement était en train de devenir la « COP la plus exclusive de tous les temps ».

Elle a ajouté: “Si le gouvernement britannique insiste pour aller de l’avant, malgré les appels à un nouveau report cette semaine, il doit réfléchir à la manière de faciliter et d’héberger en toute sécurité les personnes venant à Glasgow pour influencer et participer au sommet.”

Le Homestay Network a également déclaré que les visiteurs potentiels les avaient informés qu’ils étaient tellement submergés par les défis logistiques et les incertitudes à l’approche de la COP qu’ils n’avaient même pas eu assez de temps pour réfléchir à leurs objectifs pour le sommet.

Et tandis que le gouvernement a annoncé cette semaine un programme de soutien à la quarantaine pour les délégués des pays de la liste rouge avec accréditation, il ne couvre pas le temps passé au sommet sur le climat lui-même.

Le paquet ne tient pas compte non plus des groupes de la société civile sans accréditation officielle venant à Glasgow pour participer à la zone verte ou à d’autres événements.

A NE PAS MANQUER :

Alerte au tsunami alors que la Grande-Bretagne est en ligne de mire après un glissement de terrain au Groenland [INSIGHT]

La Chine craint: Biden a envoyé un avertissement du chef américain au sujet de Xi [REPORT]

Le Royaume-Uni en ligne de mire alors que le satellite Starlink de Musk se dirigeait vers la Terre [REVEAL]