11/05/2021 à 21:22 CET

Greta Thunberg, la militante charismatique du climat, n’a pas déçu à Glasgow. Une fois de plus, il s’est montré comme la voix critique qui incarne l’inquiétude de la jeunesse de la planète face à un avenir clairement pessimiste. Devant les milliers de manifestants qui attendaient son discours à George Square, Greta Thunberg s’est montrée catégorique. « Les voix des générations futures sont ignorées avec leurs fausses promesses & rdquor;dit l’activiste.

« Ce n’est un secret pour personne, la COP26 est un échec. Combien de temps faudra-t-il aux politiciens pour se réveiller ? Le sommet sur le climat est devenu un festival de deux semaines pour se laver la conscience, où tout reste pareil et tout est bla, bla, bla & rdquor ;, a-t-il déclaré à ses followers.

Avant l’intervention de Greta Thunberg, des milliers de manifestants, convoqués par la plateforme Fridays For Future, ils ont demandé dans la rue plus d’action et moins de paroles aux gouvernements qui négocient des mesures contre le changement climatique à la COP26, après presque une semaine de grands discours.

Au cri de « Le peuple uni ne sera jamais vaincu & rdquor; et « Que voulons-nous ? Justice climatique Quand la voulons-nous ? Déjà& rdquor;, de nombreux jeunes ont défilé, tant britanniques qu’indigènes d’Amazonie, d’Amérique latine et d’Asie, ainsi que des militants de différents pays africains, qui ont mené le cortège de cette manifestation.

Aux nombreux représentants de l’hémisphère sud se sont également joints des écologistes et des membres de la société civile de la capitale écossaise. « Je m’exprime parce que nous voulons des changements, parce que nous voulons avoir un avenir », a déclaré Siobhan Scott, une jeune de 18 ans originaire de Glasgow.

Glasgow s’est levé ce vendredi, plâtré d’affiches qui disaient : « Action pour le climat jusqu’à présent : Blah, Blah, Blah & rdquor ;. Justement, Blah, blah, blah est déjà devenu tellement populaire qu’il est devenu l’expression la plus populaire des militants présents dans la ville écossaise.

C’est déjà devenu le slogan pour protester contre l’inaction des gouvernements à prendre des mesures concrètes et immédiates pour empêcher une élévation irréversible de la température.

Thunberg a terminé son discours en affirmant que c’est de la folie pure de croire que l’humanité peut survivre à des hausses de température de 2,7°C ou 3°C. « Ce que nous devons nous demander, c’est pourquoi nous battons-nous ? Sauver le monde ou garder tout pareil ? Les dirigeants peuvent rester dans leur bulle, mais l’histoire les jugera. Et nous ne l’accepterons pas & rdquor;, a-t-il déclaré.

« Nous sommes ici pour dénoncer la politique génocidaire de notre gouvernement. Nous défendons nos territoires avec nos vies, nos frères, sœurs et enfants sont en train de mourir & rdquor;, a exprimé l’un des membres indigènes de l’Amazonie brésilienne, qui a crié des slogans contre le président Bolsonaro.

D’autres militants mexicains contre le changement climatique ont réclamé justice pour Samir Flores, un écologiste assassiné en octobre dernier et l’un des principaux opposants à la construction de la centrale thermoélectrique de Huexca, dans l’État de Morelos.

La manifestation de ce vendredi était le prélude à la grande marche pour le climat demain samedi, qui espère convoquer jusqu’à 100 000 manifestants à Glasgow. Différentes organisations militantes ont appelé à des manifestations dans 200 endroits dans 20 pays du monde en même temps que la capitale écossaise, où des centaines de milliers de personnes supplémentaires se joindront aux manifestations.