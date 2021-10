La CoP26 sera-t-elle le tournant ?

Les discussions actuelles créent essentiellement un écran de fumée pour refaire précisément cela à la COP 26 et cela doit être dénoncé. (Image représentative)

Par Deepak Gupta

Le rapport du GIEC d’octobre 2018 appelait à limiter la hausse des températures à la fin du siècle à 1,5°C, ce qui nécessitait un équilibre entre les sources et les puits d’émissions conduisant à des émissions nettes nulles d’ici 2050. C’est devenu l’idée centrale de la COP 26. Mais il est imprégné d’ambiguïtés et de contradictions. Ses implications sont non seulement hautement inéquitables mais aussi dangereuses pour le climat lui-même, comme l’a même souligné un groupe de scientifiques occidentaux.

Un bulletin de l’ONU indique que les NDC disponibles de 190 pays montrent que les émissions de GES augmenteront en fait de 16% d’ici 2030, au lieu de réduire de 45%. Les événements météorologiques extrêmes mondiaux ont tiré la sonnette d’alarme car l’avenir même de la planète semble désormais en jeu. Cependant, cette idée détourne potentiellement des problèmes réels et des actions requises, telles que l’urgence d’une réduction accélérée des émissions des pays développés, et maintenant de la Chine aussi, tous deux reportés à une date future. Et faire le point sur les actions engagées par les pays développés au fil des années et affermir un budget carbone équitable pour les trois prochaines décennies pour donner l’espace nécessaire aux pays en développement puisque leurs émissions vont nécessairement augmenter.

L’histoire des négociations sur le changement climatique a été celle d’un échec continu des pays développés non seulement à ne pas honorer leurs engagements pris lors des conférences périodiques, mais à chacun d’eux à demander davantage aux pays en développement. Les discussions actuelles créent essentiellement un écran de fumée pour refaire précisément cela à la COP 26 et cela doit être dénoncé. Un affrontement de gladiateurs est attendu. Et il était temps.

Les pays développés soutiendront que le monde a atteint un stade où TOUS les pays ont la responsabilité de réduire les émissions et que TOUS doivent s’engager individuellement à atteindre l’objectif net zéro de 2050. Cela est évident dans chaque déclaration des dirigeants occidentaux et dans toutes les couvertures des pays occidentaux. presse que j’ai suivi avec assiduité au cours des derniers mois. Étonnamment, l’Inde est incluse parmi les plus gros émetteurs, pour faire valoir qu’elle a une responsabilité importante. Les pays développés continueront à diluer la question du financement de l’aide aux pays en développement en mettant l’accent sur les investissements du secteur privé, qui peuvent ou non venir et éviter les engagements sur l’assistance technique. Leurs actions sur la question des développements de vaccins dans la pandémie sont un indicateur sûr.

Par conséquent, l’Inde, ainsi que d’autres pays en développement, doit plaider fermement en faveur de la justice climatique et exiger qu’une assistance soit fournie.

Premièrement, nous devons insister sur le fait que les émissions nettes zéro d’ici 2050 devraient être un objectif mondial. Cela implique que des pays tels que l’Inde devraient avoir une période de temps plus longue tandis que les pays développés doivent avoir une date zéro nette de 2040 ou plus tôt. Chaque pays développé doit proposer un plan limité dans le temps pour sa trajectoire de réduction des émissions avec ces objectifs

Deuxièmement, nous devons développer une nouvelle coalition de pays dont les émissions par habitant sont inférieures à la moyenne mondiale. Ils devraient faire valoir que tous les pays au-dessus de cela devraient avoir un objectif de zéro net de 2050. Ceux dont le nombre par habitant est plus du double devraient avoir un zéro net d’ici 2045. Cela amènera des pays comme l’Australie, l’Arabie saoudite, le Japon, la Russie, le Canada, etc. Ensemble, ils auront un impact beaucoup plus important que l’Inde.

Troisièmement, il est temps que la Chine soit également appelée. L’Inde et la Chine ne peuvent pas tomber dans la même fourchette. La Chine émettra d’ici 2030 ce que l’Inde fera d’ici 2060. Ainsi, malgré ce que Kerry a dit publiquement, mettant la Chine, les États-Unis et l’Inde ensemble, l’Inde n’est pas le problème, c’est la Chine. Les émissions de la Chine ne sont plus une nécessité de développement mais sont celles d’une nation hégémoniste cherchant à dominer agressivement le monde. Par conséquent, il faut maintenant demander à la Chine de devenir zéro net d’ici 2040-2045, et non 2060 comme elle l’a promis. Rien ne réussira si la Chine continue sur sa voie actuelle avec un pic en 2030.

Quatrièmement, nous devrions demander un groupe de recherche mondial et multi-institutionnel travaillant ensemble sur les technologies émergentes afin que celles-ci deviennent disponibles dans le domaine public pour tous les pays.

Dans ce scénario, que peut promettre l’Inde ? Nous sommes parmi les pays les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas être considérés comme un spoiler. Nous avons fait de belles promesses à Paris et sommes le seul pays du G20 sur la bonne voie pour tenir ses engagements. L’Inde devrait-elle s’engager à zéro net ? Il y a un grand débat en cours, bien que les récents rapports citant un haut fonctionnaire du ministère de l’Environnement semblent suggérer que l’Inde ne va pas prendre l’appât de l’Occident à ce sujet. Je pense que nous devrions promettre 2070 en promettant d’avancer cette échéance si le monde développé tient ses promesses en matière de financement et d’assistance technologique de manière vérifiable. Cela inclurait, dans le cas de l’Inde, la technologie pour les secteurs difficiles à réduire, comme l’acier, les engrais, l’aviation et le transport maritime, et grâce à des investissements étrangers, le développement de capacités massives pour la fabrication nationale de lingots/plaquettes/cellules solaires ; électrolyseurs et leurs composants et différentes solutions de stockage. L’Inde doit profiter de cette décennie pour se consolider dans ce domaine. Nous pouvons promettre davantage sur la réduction de l’intensité énergétique du PIB et sur la création de puits de carbone grâce à la foresterie, deux éléments indispensables. Nous ne pouvons pas nous engager davantage sur la création de capacité RE, car il sera très difficile d’atteindre l’objectif actuel de 450 GW en l’absence de capacité de fabrication nationale. Nous devrions également nous engager à ne plus avoir de centrales au charbon après 2030. Il y a de toute façon beaucoup d’autres choses que nous devons faire et qui sont négligées, mais c’est une autre histoire.

L’auteur est ancien secrétaire, MNRE, et ancien président, UPSC

