La Copa América argentine suspendue

31/05/2021 à 8h18 CEST

La CONMEBOL a pris la décision de suspendre la tenue de l’America’s Cup en Argentine en raison de la crise sanitaire que le pays souffre de la pandémie de coronavirus.

L’organisation a signalé que les propositions d’autres pays seront analysées réaliser une compétition continentale, avec en option le Chili, les États-Unis et d’autres pays.

La CONMEBOL informe que Compte tenu des circonstances actuelles, il a décidé de suspendre l’organisation de la Copa América en Argentine.. La CONMEBOL analyse les offres d’autres pays qui ont manifesté leur intérêt pour l’organisation du tournoi continental ¨, a-t-il rapporté via ses réseaux sociaux.

Il y a dix jours, la plus haute instance du football sud-américain avait annoncé que la Copa América n’aurait pas lieu en Colombie en raison du conflit social que traversait le pays. Et le gouvernement argentin avait exprimé sa décision de l’organiser exclusivement en tant que lieu unique. Cependant, ce soir, il a été confirmé qu’il n’aura pas non plus lieu dans le pays et le tournoi qui devrait commencer le 13 juin n’a pas de lieu défini.