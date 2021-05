La Copa América demande le nom de Messi sur son record

24/05/2021

Il l’a gravé au feu. Au-delà des Jeux Olympiques organisés en 2008 et de la Coupe du Monde des moins de 20 ans encore plus lointaine en 2005, Leo Messi n’a remporté aucun titre important avec l’albiceleste, chose à laquelle il espère remédier en juin prochain à la Copa América. Ce sera sa sixième participation à ce tournoi et, bien qu’il ait été très proche à deux reprises, il n’a pas encore pu soulever le trophée. Du 13 juin au 10 juillet, vous aurez une nouvelle opportunité.

Trois fins

Trois ont été les fois où Leo Messi a été le plus proche de remporter le titre de la Copa América. La première a été l’année de leurs débuts, quand ils ont joué la finale contre le Brésil et se sont retrouvés du côté des «canarinha» par un 0-3 retentissant. En deux années consécutives, 2015 et 1016, il n’y avait pas non plus de chance dans le dernier match. Ce sont deux éditions très similaires car l’Argentine a atteint la finale et dans les deux cas, le rival était le Chili. Et, comme si cela ne suffisait pas, les deux se sont résolus aux tirs au but, toujours en faveur de La Roja. En 2015, le Chili a remporté la fusillade 4-1, tandis qu’un an plus tard, il était 4-2 et Leo Messi a raté le premier terrain..

Ils n’ont pas non plus eu de chance dans les éditions 2011 et 2019. La première année, l’Albiceleste a quitté le tournoi en quarts de finale contre l’Uruguay, alors que lors de la dernière édition, ils ont terminé en troisième position. Il a toujours été proche, mais n’a jamais atteint la ligne d’arrivée, ce à quoi il espère remédier cet été.

Une longue pause

Il y a une victoire de la part du “ 10 ” du Barça pour remettre le maillot albiceleste car la dernière fois était en novembre 2020, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre le Pérou. Le match s’est joué le 17 novembre. En effet, avant de disputer la Copa América à partir de juin, il devra disputer deux matches de qualification pour la Coupe du monde, deux rendez-vous importants pour l’équipe argentine contre le Chili en territoire argentin, le 4 juin, et la Colombie, le 9 juin en colombien. terres.

Leo Messi a disputé 142 matchs avec l’Albiceleste dans lesquels il a marqué 71 buts, des chiffres d’un vrai génie.