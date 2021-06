La Copa América peut être suivie en Catalogne via TV3

17/06/2021 à 16h28 CEST

Daniel Guillen

La télévision publique de Catalogne, TV3, a conclu un accord pour diffuser ouvertement les matchs les plus marquants de la Copa América. Jusqu’à présent, seule la chaîne régionale de Galice couvrait la compétition en Espagne. TV3 diffusera les deux prochains engagements du Brésil et de l’Argentine, tous les deux à deux heures du matin, et fera de même dorénavant et jusqu’à la grande finale, qui aura lieu le 11 juillet..

Le duel entre le Brésil et le Pérou peut être suivi à partir de 02h00 du jeudi au vendredi et il en sera de même 24 heures plus tard avec le transcendantale Argentine-Uruguay, où Leo Messi et Luis Suárez se retrouvent. Le Brésil de Neymar et l’Argentine de Leo Messi sont les deux principaux favoris pour terminer premier du groupe et éviter jusqu’à la grande finale du tournoi.

Actuellement, et après le match nul lors des débuts contre le Chili, L’Argentine est deuxième avec un point dans le groupe B, mené par le Paraguay après avoir clairement battu la Bolivie le premier jour. Le Brésil, pour sa part, bat le Venezuela (3-0) et marche en première position du groupe A avec les mêmes points que la Colombie, qui a battu l’Équateur par le minimum.

A la recherche des quarts de finale

La Copa América a été divisée en deux groupes de cinq équipes dans lesquelles sont classés les quatre premiers classés.. Les sélections Ils vont directement aux quarts de finale et affrontent un seul match jusqu’à la finale dans divers lieux au Brésil, après que CONMEBOL a démissionné pour contester dans les sièges sociaux d’origine de l’Argentine et de la Colombie. Le match décisif pour le titre se jouera à Maracana dimanche prochain 11 juillet.