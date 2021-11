La Copa del Rey se jouera à Grenade et n’aura pas d’équipe hôte

11/11/2021 à 19:10 CET

La phase finale de la Copa del Rey de basket-ball 2021-2022 se tiendra au Palais municipal des sports de Grenade du 17 au 20 février suite à l’accord conclu entre l’ACB et la Junta de Andalucía, a annoncé ce jeudi l’association patronale de la clubs.

Dans un communiqué, l’ACB a expliqué que, la ville andalouse n’ayant pas de club de la Ligue Endesa pour accueillir, les huit équipes les mieux classées à l’issue du premier tour de championnat participeront à cette édition.

Le tournoi revient ainsi, trente ans plus tard, dans la ville où s’est jouée la première phase finale de la Copa del Rey en 1992 « et qui a marqué une étape dans l’histoire de la compétition » et qui a également accueilli l’édition qui s’est tenue en 1995, souligne la note, qui fait également état de la signature d’un accord avec la mairie de Grenade pour le développement de la Coupe et de ses espaces en la ville.

« Avec l’élection de l’Andalousie et de Grenade, l’ACB rapproche le grand festival des loisirs d’un lieu avec une grande tradition de basket-ball, de tourisme et de loisirs« , Ajouter.

La Copa del Rey revient en Andalousie pour la troisième fois au cours de la dernière décennie après les éditions organisées au pavillon Martín Carpena de Malaga en 2014 et 2020, et pour la première fois à Grenade depuis la phase finale en 1995.

Les huit équipes classées se battront pour le titre au Palais Municipal des Sports de Grenade, qui a un capacité approximative de 10 000 spectateurs et où, en plus des finales de coupe en 1992 et 1995, la Super Coupe a été jouée en 2005 et plusieurs matchs de Coupe du monde de basket-ball en 2014, ainsi que d’autres événements sportifs et culturels majeurs.