La ‘Copinha’, la ruée vers l’or

01/07/2022 à 08:00 CET

Le début de l’année du football au Brésil est la Sao Paulo Junior Cup, la traditionnelle « Copinha », qui atteint cette année sa 51e édition. Un tournoi de sprint, d’usure, joué sur la pelouse trop souvent dans des conditions très précaires, dans lequel les finalistes affronteront neuf matchs en 21 jours.

Et le tout dans des conditions météorologiques extrêmes au milieu de l’été tropical en janvier avec la combinaison de températures élevées et d’averses bibliques. C’est une allégorie du ‘root soccer’, c’est-à-dire le football d’antan pratiqué en toute circonstance et cela rend fou les torcedores qui détestent tout ce qui représente la modernité.

UN CONCOURS TRÈS UNIQUE

Il n’y a pas de tournoi de jeunes de ces caractéristiques dans le monde. Cette année, dans 32 sites, 128 équipes participent, allant des équipes les plus puissantes du pays aux clubs fantômes de tout le Brésil, souvent parrainés par des hommes d’affaires qui souhaitent montrer leurs « produits ». La ‘Copinha’ est un grand bazar, dans lequel des éclaireurs locaux et internationaux tentent de discerner diamants et pierres précieuses parmi les près de 3000 joueurs nés jusqu’en 2001 qui jouent cette édition.

La présence de la télévision, qui diffuse un grand nombre de matchs maintenant que le football professionnel est en vacances, et l’intérêt à l’unisson de tous les véreux de voir leur jeunesse gagner leur éternel rival mettent la pression à l’extrême.. Et tous jouent comme s’il n’y avait pas de lendemain, faisant appel à des footballeurs déjà en équipe première. Le plus important n’est pas de s’entraîner mais de remporter le titre le 25, date à laquelle se joue la finale, coïncidant avec l’anniversaire de la fondation de Sao Paulo.

QUEL EST LE MEILLEUR BUFFET POUR UN FUTUR ASTRO ?

Pour cultiver le talent et faire grandir les candidats à craquer il y a le championnat du Brésil des moins de 20 ans et moins de 17 ans et la Copa do Brasil dans les deux catégories, compétitions organisées par la CBF depuis moins d’une décennie. C’est là que les chasseurs de têtes doivent vraiment faire leur travail.

L’erreur est de continuer à croire que la ‘Copinha’ était dans la ruée vers l’or, comme elle l’a fait il y a longtemps, lorsqu’il était impossible de voir les meilleurs jeunes joueurs du pays, car il n’y avait pas de tournois nationaux. On ne peut pas non plus tirer de conclusions définitives en trois semaines de compétition pure et simple. Les noms qui sont détectés doivent être travaillés dans les mois à venir et ne pas tomber dans la précipitation, poussés par la pression des agents qui veulent faire des affaires « juste à temps ».

BARCELONE ET LA COPINHA, UNE HISTOIRE DE RECONNAISSANCES

Le Barça a commis de grosses erreurs lors des deux dernières éditionss (celle de 2021 n’a pas été contestée en raison de la pandémie), à ​​cause des abus de leurs éclaireurs, qui ont endossé, à la va-vite, des signatures qui ont fini par échouer : comme celle de Gustavo Maia, car en 2020 il a eu un accident vasculaire cérébral et en a marqué trois autant en sept matchs, ou celui de Gabriel Novaes, champion avec Sao Paulo et attaquant avec 10 buts en 2019, qui quelques jours plus tard est prêté au Barça B. Aucun des deux n’est entré dans les plans du Tricolor del Morumbi, qui n’a pas pensé à les mettre en ligne, à court terme, en équipe première.

Il faut savoir interpréter les méandres de la ‘Copinha’, où se trouvent des joueurs au talent incontestable. Beaucoup de joueurs qui sont maintenant dans la Seleçao (Neymar Jr., Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Casemiro, Alisson, Marquinhos& mldr;) l’ont contesté, mais aucun d’entre eux n’a été immédiatement négocié. Au perroquet, donc.