La coque Incipio DUO MagSafe pour iPhone 13 associe un design minimaliste à une protection maximale

Incipio a mis à niveau sa gamme de coques compatibles MagSafe à temps pour l’iPhone 13, y compris une sélection d’options fabriquées à partir de matériaux recyclés. Incipio est l’option incontournable pour les utilisateurs d’iPhone 13 qui veulent s’assurer que leur coque est spécialement conçue pour le dernier design de l’iPhone et son système de caméra amélioré. L’étui Incipio DUO MagSafe pour iPhone 13 ajoute une protection tout en prenant en charge l’écosystème MagSafe d’Apple d’accessoires magnétiques.

La coque Incipio DUO MagSafe pour iPhone 13 est entièrement compatible avec les chargeurs et accessoires MagSafe tels que supports, portefeuilles, etc. C’est parce qu’Incipio conçoit un système d’aimant intégré à l’intérieur de ses coques pour iPhone 13. Si vous achetez une nouvelle coque cette année, vous ne voudrez pas ignorer ce détail ou vous limiterez une fonctionnalité majeure de votre iPhone 13.

Protégez votre iPhone 13 contre la destruction accidentelle et une facture de remplacement coûteuse avec la protection contre les chutes de 12 pieds d’Incipio DUO. Incipio conçoit également ses coques iPhone 13 pour protéger l’écran et le système de caméra des collisions de surface, grâce à une lunette surélevée de chaque côté qui empêche votre iPhone de glisser sur votre bureau ou votre table.

L’étui Incipio DUO MagSafe est spécialement conçu pour l’iPhone 13, vous pouvez donc vous attendre à une excellente réactivité des boutons, grâce à leur précision de conception. Ceci est particulièrement important lorsque de nouveaux iPhones sont lancés et que d’autres fabricants de boîtiers se démènent pour correspondre aux dimensions exactes des nouveaux modèles.

Incipio n’offre pas seulement une tranquillité d’esprit, grâce à la protection offerte avec l’étui DUO MagSafe pour iPhone 13. Les clients peuvent également se sentir bien à l’idée que ces étuis soient fabriqués à partir de matériaux recyclés conçus pour être antimicrobiens. Incipio offre même aux clients un code de réduction de 20 % pour leurs futurs achats via son programme de recyclage des étuis de téléphone pour les personnes qui retournent leur ancien étui de téléphone.

L’étui Incipio DUO MagSafe pour iPhone 13 peut être acheté auprès d’Incipio et de son partenaire de vente au détail Verizon en ligne et dans votre magasin local. L’étui Incipio DUO MagSafe pour iPhone 13 est au prix de 39,99 $ avec des options noir, bleu denim foncé et rouge salsa pour iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :