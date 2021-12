La coquette Anastasia Kvitko porte des leggings moulants

Anastasia Kvitko porte des leggings blancs et des charms | Instagram

Quelque chose qui a caractérisé depuis qu’elle a commencé à publier du contenu affectueux le modèle russe Anastasia Kvitko est qu’elle finit toujours par attirer l’attention, ses énormes courbes sont difficiles à ignorer, surtout quand elle porte des vêtements serrés comme cette paire de leggings blancs.

Étant une célébrité russe, cette beauté aux proportions énormes publie généralement un contenu très révélateur, avec lequel ses millions d’adeptes finissent par soupirer à chaque fois qu’ils la voient.

Parce que ses énormes courbes Anastasia Kvitko provoque certaines réactions chez ses fans, qui à plusieurs reprises le lui font savoir à travers leurs commentaires dans chacune des publications qu’il fait.

Le modèle apparaît sur une photographie qu’elle a sûrement partagée à un moment donné, dans l’un de ses réseaux sociaux, et que grâce à cette action un ou plusieurs admirateurs l’ont prise pour la publier dans un compte exclusif pour elle en tant que fan club.

Kvitko, que vous pouvez retrouver sur tous ses réseaux sociaux sous le nom d’anastasiya_kvitko, en plus de porter ses leggings blancs moulants, elle porte également un haut de sport à manches trois-quarts.

Il semble que « La Russe Kim Kardashian » soit dans un terrain de sport à cause de la large place où elle apparaît sur l’image, en plus de l’herbe délicatement coupée, cependant l’idée est écartée une fois que l’on fait un peu attention à l’instantané.

Ce post a été partagé il y a 10 heures sur Instagram, un compte de fan club de la personnalité de l’app dragueur comme d’autres stars et célébrités.

D’après ce que l’on peut voir sur cette image coquette, on pourrait dire qu’Anastasia Kvitko est prête à commencer sa routine d’exercice, ce ne serait pas une surprise de savoir qu’elle était sur le point d’entrer dans le gymnase, pas avant de prendre quelques photos.

La pose dans laquelle elle est, comme vous pouvez le voir, est sur le dos, grâce au fait qu’elle a les jambes légèrement ouvertes et qu’elle tourne un peu le torse, avec ce mouvement ses charmes postérieurs ressortent encore plus.

À plus d’une occasion, la mannequin et célébrité russe coquette a été comparée à certaines personnalités qui, comme elle, possèdent des courbes énormes, deux exemples clairs sont Demi Rose, un mannequin britannique bien connu, et Alexa Dellanos, un mannequin américain.

Célèbre, belle, coquette et avec d’énormes charmes ainsi que des tailles minuscules, c’est quelque chose que ces trois beautés ont en commun, bien que bien sûr dans des proportions différentes.