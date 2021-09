La corde du haut s’enclenche alors que Roman bat Demon ⋆ .

Le démon a fait une mauvaise chute (Photo: WWE)

Roman Reigns a conservé le championnat universel en battant « The Demon » Finn Balor dans un événement principal bizarre mais brillant à WWE Extreme Rules.

Deux des meilleurs de SmackDown livrés dans un match brutal digne de la stipulation avec une fin bizarre voyant le démon ressuscité avant que la corde du haut ne se brise et ne le laisse ouvert pour une lance pour sceller la victoire.

Le combat a connu de grands moments alors que le chef tribal et l’alter ego de Balor ont raconté une histoire forte, ce dernier ayant l’air fort tout au long.

Ils se sont bagarrés au bord du ring et dans la foule – avec Roman exigeant un masque facial, ce qui était un geste brillant – et ont livré des moments brutaux avec des chaises, un double bâton de kendo et plus encore.

Balor semblait l’avoir gagné après avoir frappé un coup de grâce sur le champion déchu seulement pour que les Usos le retirent de la couverture et commencent à le battre.

Cependant, le démon a riposté, envoyant la moitié des champions de la SmackDown Tag Team à travers la table des annonceurs avant que Reigns ne l’envoie à travers la barricade avec une lance.

Cela a attiré un fort chant « saint merde » d’une foule pleine d’énergie toute la nuit, mais il y avait beaucoup plus à venir alors que les lumières clignotaient en rouge et que le démon était ressuscité au bord du ring.

Il a bondi, la musique jouée alors qu’il envoyait Roman à travers une table avec un énorme dropkick et le ramenait sur le ring pour se préparer pour un autre coup de grâce avec les lumières rouges allumées et la foule sentant un changement de titre.

Ensuite, la corde du haut s’est cassée dans un moment très dangereux, envoyant Finn s’écraser sur le tapis et le laissant ouvert pour une autre lance, ce qui a suffi à donner à Reigns une victoire.

Cette fin aura ses critiques – et la WWE a certainement quelques explications à donner – mais le mérite est dû, c’était un événement principal fantastique et un moyen créatif de s’assurer que le démon est protégé sans mettre fin à la grande course de titre de Roman.

Charlotte Flair détruit Lilly, Damian Priest retient et plus

La soirée a débuté avec un ajout de dernière minute à la carte avec The New Day affrontant Omos, AJ Styles et Bobby Lashley dans un match incroyable.

Les six hommes ont livré ici et ressemblaient à des stars de bonne foi, et c’était le bon résultat car Big E a profité d’une mauvaise communication entre Styles et Lashley pour épingler ce dernier après une grande fin.

Plus tard, le All Mighty s’est déchaîné dans les coulisses et a qualifié le champion de la WWE de « chicken s**t », mettant le défi d’affronter E pour l’or dans l’épisode de demain de Raw – qu’il accepterait.

Une belle victoire pour Big E et le reste du New Day (Photo : Twitter/WWE)

Dans le deuxième combat de la nuit, les bons moments ont continué avec un autre affrontement fantastique entre les cordes avec The Usos défendant les titres par équipe de SmackDown contre Street Profits.

The Bloodline a conservé l’or avec Jimmy et Jey frappant l’Uso Splash pour la victoire après un affrontement fougueux et passionnant entre deux des meilleurs tandems d’aujourd’hui.

Charlotte Flair a conservé son titre féminin brut contre Alexa Bliss dans un match brillant, ce qui en fait trois pour trois ce soir.

Les deux stars ont clairement travaillé dur ici, la fin étant arrivée lorsque le champion a lancé Lilly, distrayant suffisamment Bliss pour frapper une grosse botte et Natural Selection pour la victoire.

Après la cloche, elle a détruit la poupée, lui arrachant le rembourrage, mais Alexa l’a attaquée et l’a battue, se vengeant avant d’être jetée par-dessus la table des annonceurs par la reine.

Bliss semblait navré, ramassant les restes de Lilly et sanglotant au milieu du ring alors que les fans scandaient brillamment “Merci Lilly” en faux hommage.

Ensuite, il était temps que le titre des États-Unis soit en jeu alors que Damian Priest défendait son or contre Sheamus et Jeff Hardy.

Les fans étaient dans chaque instant de ce match Triple Threat, adhérant à tout et semblant en fait désespérés pour que Charismatic Enigma remporte le championnat.

Priest a plus que tenu le coup contre deux piliers de la WWE et avait l’air intelligent alors qu’il remportait la victoire avec un roll-up, épinglant Sheamus et suggérant qu’il leur restait un autre match en tête-à-tête.

Cela dit, la direction serait sage d’entendre la réaction de Hardy ce soir et de chercher à présenter la star légendaire dans un rôle plus important à l’avenir, car il a encore beaucoup à offrir, même dans le domaine des midcards.

L’avant-dernier match a vu Sasha Banks faire son retour tant attendu pour interrompre un classique instantané entre Bianca Belair et Becky Lynch.

Les deux stars ont tout mis en œuvre pour livrer leur affrontement pour le titre féminin de SmackDown avec une séquence incroyable de chutes rapprochées avant que le Legit Boss n’écrase la fête.

Elle a exposé les deux adversaires et a fait une énorme déclaration (sans jeu de mots) en mettant le vestiaire en garde.

Résultats et notes de WWE Extreme Rules 2021

Démarrer: Liv Morgan bat Carmella (B-) The New Day bat Bobby Lashley, AJ Styles et Omos (B+)

Titres par équipe de SmackDown Tag: Les Usos (c) battent The Street Profits (B+)

Titre féminin brut: Charlotte Flair (c) a effectué le tombé sur Alexa Bliss (B)

Titre des États-Unis: Damian Priest bat Sheamus et Jeff Hardy (B+)

Titre féminin de SmackDown: Becky Lynch (c) contre Bianca Belair s’est terminée par un match nul lorsque Sasha Banks est revenue (UNE)

Titre universel: Roman Reigns (c) a effectué le tombé sur Finn Balor (UNE-)

