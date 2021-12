La Corée du Nord appelle à une plus grande loyauté des troupes envers Kim Jong Un

L’anniversaire survient alors que la Corée du Nord organise une conférence politique clé de plusieurs jours au cours de laquelle des responsables devraient discuter de la manière de résoudre les difficultés provoquées par la pandémie et la diplomatie de longue date avec les États-Unis.

La Corée du Nord a exhorté jeudi ses 1,2 million de soldats à s’unir derrière le leader Kim Jong Un et à le défendre avec leur vie, alors que le pays célébrait le 10e anniversaire de l’accession de Kim au rang de commandant suprême de l’armée. L’anniversaire survient alors que la Corée du Nord organise une conférence politique clé de plusieurs jours au cours de laquelle des responsables devraient discuter de la manière de résoudre les difficultés provoquées par la pandémie et la diplomatie de longue date avec les États-Unis.

Dans un long éditorial, le journal officiel Rodong Sinmun a déclaré que les commandants militaires et les soldats nord-coréens doivent devenir une « forteresse imprenable et des murs à l’épreuve des balles pour défendre avec dévouement (Kim) de leur vie ». Il a également appelé à la construction d’une armée plus moderne et plus avancée qui sert de « gardien fiable de notre État et de notre peuple ». L’éditorial a déclaré que toutes les troupes et le peuple nord-coréens doivent soutenir le leadership de Kim pour établir un pays socialiste puissant.

La Corée du Nord a déjà publié des déclarations similaires à forte teneur en propagande exhortant les gens à se rallier à Kim en période de difficultés. Certains experts disent que Kim a été aux prises avec le moment le plus difficile de son règne de 10 ans en raison de la pandémie de coronavirus, des sanctions de l’ONU et de sa propre mauvaise gestion.

Lundi, Kim a ouvert une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir pour examiner les projets passés et déterminer les principales politiques pour l’année prochaine. En deux jours de réunions, Kim a défini des stratégies de développement non spécifiées pour le développement rural du pays, tandis que les participants ont discuté du budget de l’année prochaine et d’autres programmes, selon les médias officiels.

Des observateurs affirment que la Corée du Nord divulguera probablement les positions de Kim sur les relations avec Washington et Séoul, l’impasse de la diplomatie nucléaire et les difficultés économiques à la fin de la réunion plénière prévue plus tard cette semaine.

Malgré les difficultés actuelles, peu d’analystes extérieurs remettent en question l’emprise de Kim sur le pouvoir. Le poste de commandant suprême de Kim au sein de l’armée populaire coréenne a été le premier poste de haut niveau qui lui a été confié après la mort de son père Kim Jong Il en 2011. Le dirigeant actuel occupe de nombreux autres postes de haut niveau tels que secrétaire général du Parti des travailleurs et président. de la Commission des Affaires d’Etat.

