La Corée du Nord complote pour réactiver son programme d’armes nucléaires – selon des fuites d’images satellite | Monde | Nouvelles

L’analyse, réalisée par le site Web 38 North, intervient quelques jours après que l’Association internationale de l’énergie atomique (AIEA) a qualifié de « profondément troublantes » de nouvelles indications sur le fonctionnement du réacteur de 5 MW(e) et du laboratoire radiochimique (retraitement) de Yongbyon. Le rapport, co-écrit par Frank Pabian, Jenny Town et Jack Liu, a déclaré : « L’imagerie satellitaire commerciale du Centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon fournit davantage de preuves que les opérations du réacteur de 5 MWe ont probablement redémarré.

“Conformément à un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), un rejet d’eau de refroidissement dans un nouveau canal de sortie menant à la rivière Kuryong est visible sur les images satellite du 25 août.”

Il ajoute « » « Cela a toujours été l’un des indicateurs clés du fonctionnement des réacteurs. Cependant, contrairement aux intervalles antérieurs où le réacteur fonctionnait, aucune vapeur n’a été observée en provenance du bâtiment générateur.

Les images ont toutes été prises par le satellite Pléiades le 25 août.

Les deux premiers montrent une vue d’ensemble de la zone du réacteur et un gros plan de l’émissaire du réacteur, tandis qu’un troisième suggère qu’il n’y a “aucune émission de fumée visible à la centrale thermique desservant le laboratoire radiochimique”.

Le rapport ajoute : « Cette activité récente est le premier indice de fonctionnement du réacteur depuis le printemps 2018.

“Depuis lors, le trafic a été constamment observé dans et autour de la zone du réacteur, indiquant probablement des activités de maintenance ou d’autres activités de démarrage du réacteur.”

« Dans le même temps, une série d’images de début juillet à aujourd’hui indique que les opérations de l’usine thermique (vapeur), fournissant de la vapeur au laboratoire radiochimique pour les activités de retraitement, ont cessé depuis début juillet.

“Comme indiqué dans le rapport de l’AIEA, la période d’exploitation de la mi-février au début juillet correspond au temps nécessaire pour” retraiter un cœur complet de combustible irradié du réacteur de 5 MW(e) “.

S’adressant à Express.co.uk hier, Jim Hoare, de l’École des études orientales et asiatiques de Londres, a déclaré : « Bien que NK n’ait testé aucune arme nucléaire ces dernières années, ils semblent avoir maintenu les installations en fonctionnement.

« Après tout, il y aurait peu d’avantages à avoir les armes si vous n’aviez pas les moyens de sauvegarde pour elles, et ajouter à ce que vous avez augmente peut-être le sentiment de sécurité.

“Ils ne reçoivent rien des États-Unis et la Corée du Sud ne s’est révélée d’aucune aide.”

Hier également, l’eurodéputé néerlandais Michiel Hoogeveen, qui représente JA21 au Parlement européen, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que non seulement le redémarrage du réacteur nucléaire est une évolution inquiétante, mais que toute la situation dans la péninsule coréenne se détériore. depuis que Biden a pris ses fonctions.

« Le redémarrage de Yongbyon, les exercices militaires et le manque de dialogue peuvent contribuer à une situation telle qu’on l’a vu en 2017. Augmenter le risque d’escalades militaires (accidentelles) ».

Une série de tests de missiles nord-coréens en 2017 a considérablement augmenté les tensions.

Les estimations de l’arsenal nucléaire de la nation varient entre 15 et 60 armes, y compris probablement des bombes à hydrogène.

De nombreux experts pensent que le missile Hwasong-15 peut toucher n’importe quelle cible aux États-Unis.