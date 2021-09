La Corée du Nord « diffuse une technologie dangereuse » alors que l’OTAN tire l’alarme nucléaire : « Grave préoccupation » | Sciences | Nouvelles

in

La nation voyou de Kim Jong-un a organisé aujourd’hui un étrange défilé militaire pour marquer le 73e anniversaire de la fondation de l’État communiste. Les photos montraient des soldats marchant dans des combinaisons de protection contre les matières dangereuses sous le regard de Kim – l’air visiblement plus mince. Des camions de pompiers, des tracteurs et des feux d’artifice ont également été vus, mais aucun missile balistique majeur n’a été montré – un changement notable par rapport aux défilés militaires de Pyongyang.

Cela survient après que M. Stoltenberg a critiqué la Corée du Nord pour ce qu’il a qualifié de violation des règles de contrôle des armements et de renforcement des capacités nucléaires.

Lors de la 17e conférence de l’OTAN sur la maîtrise des armements et les armes de destruction massive, lundi, M. Stoltenberg a dénoncé “l’ignorance ou la violation des règles mondiales” et la “diffusion de technologies dangereuses”.

Il a ajouté : « L’objectif de l’OTAN est un monde exempt d’armes nucléaires. Et nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures pour créer les conditions de négociations sur le désarmement nucléaire.

“Mais tout désarmement significatif doit être équilibré et vérifiable.”

Il a également tiré sur la Russie et la Chine et a appelé à un traité de non-prolifération (TNP) plus fort pour aider à faire respecter les normes mondiales contre les armes nucléaires.

M. Stoltenberg a ajouté : « Un monde où les alliés de l’OTAN ont abandonné leur dissuasion nucléaire, tandis que la Russie, la Chine ou des pays comme la Corée du Nord conservent leurs armes nucléaires, n’est tout simplement pas un monde plus sûr.

Cela est intervenu après qu’un rapport de l’agence nucléaire de l’ONU a déclaré qu’il y avait des preuves que la Corée du Nord avait redémarré un réacteur nucléaire qui est largement soupçonné d’avoir produit du plutonium pour les armes atomiques.

Il est venu à la suite d’images satellites prises du Centre de recherche sur les sciences nucléaires et les armes de Yongbyon.

Le rapport disait : «[North Korea’s] les activités nucléaires continuent d’être une source de grave préoccupation.

Le pays a ensuite poursuivi son programme d’armement nucléaire et a rapidement repris ses essais nucléaires. Son dernier essai nucléaire remonte à 2017.

À environ 100 km au nord de Pyongyang, Yongbyon abrite le premier réacteur nucléaire du pays et est la seule source connue de plutonium pour le programme d’armement de la Corée du Nord.

Gary Samore, directeur du Crown Center for Middle East Studies à l’Université Brandeis, a déclaré : «[The IAEA report] semble indiquer que la Corée du Nord a repris la production de plutonium pour son programme d’armes nucléaires.

“Bien que la Corée du Nord dispose déjà d’un stock important d’armes nucléaires, cela suggère qu’elle s’apprête à étendre son arsenal actuel.”

Lors d’un sommet en 2019 au Vietnam avec l’ancien président américain Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a proposé de démanteler Yongbyon en échange d’un soulagement d’une série de sanctuaires internationaux.