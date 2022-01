La Corée du Nord dit que le lancement de missile était un test d’armes hypersoniques

Un lancement surprise de missile en Corée du Nord cette semaine était un test d’un système d’armes capable de voyager cinq fois plus vite que le son, dans le cadre des efforts déployés par le pays pour moderniser son arsenal, ont annoncé jeudi les médias officiels.

Le lancement de missile hypersonique mercredi a vu le projectile lancé dans la mer du Japon après que le dictateur Kim Jong Un s’est engagé à renforcer la puissance militaire du Nord.

Il s’agissait du deuxième test d’un missile hypersonique depuis septembre, a rapporté l’Associated Press. Les hypersoniques peuvent atteindre des vitesses cinq fois supérieures à la vitesse du son, ou Mach 5, a déclaré l’AP.

« Les succès successifs des lancements d’essais dans le secteur des missiles hypersoniques ont une importance stratégique dans la mesure où ils accélèrent une tâche de modernisation des forces armées stratégiques de l’État », a rapporté l’agence de presse centrale coréenne, selon une traduction de l’AP.

Kim a longtemps poussé pour établir la position du Nord en tant que puissance nucléaire. Sous sa direction, le pays a été confronté à des luttes sociales et économiques mais continue de travailler pour développer des armes qui pourraient atteindre le continent américain.

Les pourparlers nucléaires entre le Nord et les États-Unis ont été en grande partie au point mort en 2019 à cause des sanctions contre le Nord. Le régime de Kim a déclaré que le pays reprendrait les pourparlers diplomatiques si les États-Unis cessent leur hostilité à son encontre, a rapporté l’AP.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un veut faire du pays une puissance nucléaire. KCNA VIA KNS/. via . ImageLe président sud-coréen Moon Jae-in pense que la Corée du Sud et la Corée du Nord peuvent travailler de manière cohérente à l’avenir. YONHAP/EPA-./Shutterstock Kim Jong-Un est le deuxième enfant de Kim Jong-Il, l’ancien deuxième chef suprême de la Corée du Nord..

Le président sud-coréen Moon Jae-In a déclaré que le Nord devait faire « des efforts sincères pour le dialogue ». Le test de ce qui était soupçonné d’avoir été un missile balistique a créé des tensions dans la région, a-t-il déclaré.

« Si la Corée du Sud et la Corée du Nord travaillent ensemble et renforcent la confiance, la paix nous approchera un jour », a déclaré le président, selon ..

Kim est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, succédant à son père et ancien dirigeant Kim Jong Il. Kim Jong Il a été bizarrement crédité dans le pays pour avoir inventé des burritos peu de temps avant sa mort.

Avec des fils de poste