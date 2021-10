La Corée du Nord fait exploser un autre missile pour « créer de plus grandes perspectives d’instabilité » | Monde | Nouvelles

in

Le dernier en date fait suite au lancement d’un nouveau missile hypersonique. Le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken a déclaré que les essais militaires “créent de plus grandes perspectives d’instabilité et d’insécurité”.

Le nombre croissant d’essais d’armes est considéré comme un signe que la nation n’a pas l’intention d’arrêter son développement d’armes.

Le nouveau missile anti-aérien a montré “des performances de combat remarquables”, selon le média officiel KCNA.

Le précédent lancement de missile a eu lieu mardi lorsqu’une arme a été lancée dans la mer de l’Est.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré qu’une arme balistique semblait avoir été lancée, mais aucun autre détail n’était immédiatement disponible auprès des chefs d’état-major interarmées du Sud.

L’ambassadeur du Nord auprès des Nations Unies, Kim Song, a appelé les États-Unis à abandonner la « politique hostile » envers Pyongyang.

“Personne ne peut refuser à la RPDC le droit légitime à l’autodéfense de développer, tester, fabriquer et posséder des systèmes d’armes équivalents à ceux qu’elle possède ou développe”, a déclaré Kim, faisant référence aux États-Unis et Corée du Sud, et en utilisant l’acronyme du nom officiel de la Corée du Nord.

« Nous ne faisons que renforcer notre défense nationale afin de nous défendre et de sauvegarder de manière fiable la sécurité et la paix du pays. »

Plus tôt ce mois-ci, le test de missile balistique mené par la Corée du Nord a été tiré dans la zone économique exclusive du Japon.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a qualifié le test de missile de « scandaleux ».