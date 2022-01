La Corée du Nord lance un deuxième missile hypersonique lors d’un test enflammé

Le lancement de mercredi était le premier par la Corée du Nord depuis octobre et a été détecté par plusieurs militaires dans la région, suscitant les critiques des gouvernements des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon.

La Corée du Nord a tiré cette semaine un « missile hypersonique » qui a atteint avec succès une cible, a rapporté jeudi l’agence de presse d’Etat KCNA, son deuxième test de ce type alors que le pays poursuit de nouvelles capacités militaires au milieu des pourparlers de dénucléarisation au point mort. Le lancement mercredi était le premier par la Corée du Nord depuis octobre et a été détecté par plusieurs militaires dans la région, suscitant les critiques des gouvernements des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon.

La Corée du Nord a testé pour la première fois un missile hypersonique en septembre, rejoignant une course dirigée par les grandes puissances militaires pour déployer le système d’armes avancé. Les armes hypersoniques volent généralement vers des cibles à des altitudes inférieures à celles des missiles balistiques et peuvent atteindre plus de cinq fois la vitesse du son, soit environ 6 200 km par heure (3 850 mph).

Malgré leur nom, les analystes affirment que la principale caractéristique des armes hypersoniques n’est pas la vitesse – qui peut parfois être égale ou dépassée par les ogives de missiles balistiques traditionnelles – mais leur maniabilité. 120 km (75 miles) latéralement avant de « toucher avec précision » une cible à 700 km (430 miles) de distance, a rapporté KCNA. Le missile a démontré sa capacité à combiner « un vol plané en plusieurs étapes et de fortes manœuvres latérales », a déclaré KCNA.

Le test a également confirmé des composants tels que le contrôle de vol et sa capacité à fonctionner en hiver, a ajouté KCNA. État », a déclaré le rapport KCNA. Bien qu’elle n’ait pas testé de bombes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux à longue portée (ICBM) depuis 2017, ces dernières années, la Corée du Nord a développé et lancé une gamme de missiles et d’ogives plus maniables visant probablement à être en mesure de pour surmonter les défenses antimissiles comme celles utilisées par la Corée du Sud et les États-Unis, ont déclaré des analystes.

« Mon impression est que les Nord-Coréens ont identifié les planeurs hypersoniques comme un moyen qualitatif potentiellement utile pour faire face à la défense antimissile », a déclaré Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis.

NOUVEAU MISSILE

Les armes hypersoniques sont considérées comme la prochaine génération d’armes qui visent à priver les adversaires du temps de réaction et des mécanismes de défaite traditionnels. Le mois dernier, les États-Unis ont achevé la construction d’un énorme radar longue portée de 1,5 milliard de dollars pour un système de défense antimissile en Alaska. peut suivre les missiles balistiques ainsi que les armes hypersoniques de pays comme la Corée du Nord.

Les photos du missile utilisé lors du test de mercredi montrent ce que les analystes ont dit être un missile balistique à carburant liquide avec un véhicule de rentrée maniable (MaRV) de forme conique décollant d’un lanceur à roues dans un nuage de flammes et de fumée. C’est une version différente. que l’arme testée l’année dernière, et a été dévoilée pour la première fois lors d’une exposition sur la défense à Pyongyang en octobre, a déclaré Panda. « Ils ont probablement mis en place au moins deux programmes de développement distincts », a-t-il ajouté. « L’un d’eux était le Hwasong-8, qui a été testé en septembre. Ce missile, qui partage quelques caractéristiques communes avec le Hwasong-8, en est un autre.

Dans un appel avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné le lancement de missile nord-coréen et a discuté de la coopération pour parvenir à une dénucléarisation complète et à une paix durable dans la péninsule coréenne, a déclaré le département d’État américain dans un communiqué.

Les pourparlers visant à persuader la Corée du Nord de rendre ses armes nucléaires et son arsenal de missiles balistiques sont au point mort depuis l’échec d’une série de sommets entre le dirigeant Kim Jong Un et le président américain de l’époque, Donald Trump.

L’administration du président américain Joe Biden s’est déclarée ouverte à une discussion avec la Corée du Nord, mais Pyongyang a déclaré que les ouvertures américaines étaient une rhétorique creuse sans changements plus substantiels aux « politiques hostiles » telles que les exercices militaires et les sanctions. Le dernier test a eu lieu quelques heures avant la Corée du Sud. Le président Moon Jae-in a assisté à une cérémonie d’inauguration d’une ligne de chemin de fer qui, espère-t-il, reliera éventuellement la péninsule coréenne divisée, jetant des doutes sur ses espoirs d’une percée diplomatique de dernière minute avec la Corée du Nord avant la fin de son mandat de cinq ans en mai.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.