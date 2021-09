La Corée du Nord lance un missile immédiatement après l’annonce par le Royaume-Uni d’une alliance entre les États-Unis et l’Australie | Monde | Nouvelles

La Corée du Nord a achevé le premier test de son “système de missiles embarqués” conçu pour contrer toute attaque potentielle, ont rapporté les médias d’Etat. La dernière démonstration d’agression de Kim Jong-un est survenue après que Boris Johnson, le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison ont annoncé un nouveau pacte de défense.

Dans une déclaration conjointe, les trois dirigeants ont souligné que le partenariat de défense trilatéral contribuerait à apporter stabilité et sécurité dans la région indo-pacifique au milieu de l’influence croissante de la Chine.

L’exercice militaire en Corée du Nord a été effectué par le Railway Mobile Missile Regiment.

Les missiles ont parcouru 800 km (497 miles) avant de frapper avec succès une cible au large de la côte est de la Corée du Nord, a déclaré le camarade Park Jeong-cheon.

L’agence de presse centrale coréenne a déclaré : « Dans le cadre de l’établissement d’une nouvelle stratégie de défense nationale.

« Le 8e Congrès du Parti s’est tenu pour renforcer la capacité de frappe simultanée et concentrée contre les forces menaçantes dans une situation d’opération militaire nécessaire, et pour améliorer fortement la capacité de réponse pour répondre plus activement à diverses menaces. »

Il a ajouté : « La formation au tir de censure a été menée dans le but de confirmer la faisabilité du système de missile mobile ferroviaire introduit pour la première fois au combat. »

Des images publiées par les médias d’État coréens montrent le missile lancé depuis le toit d’un train dans une région montagneuse discrète, avec d’énormes flammes et de la fumée s’échappant des voies.

La Corée du Sud a signalé que l’arme avait été tirée depuis la zone intérieure centrale de Yangdok.

Adam Mount, chercheur principal à la Fédération des scientifiques américains, a expliqué que ce n’était pas la première fois que des armes étaient lancées depuis les chemins de fer.

Il a tweeté : « Les missiles mobiles ferroviaires sont une option relativement bon marché et fiable pour les pays cherchant à améliorer la capacité de survie de leurs forces nucléaires.

“La Russie l’a fait. Les États-Unis l’ont envisagé. Cela a beaucoup de sens pour la Corée du Nord.”

M. Mount et d’autres experts préviennent que la dernière rampe de lancement la rendra plus

difficile pour les forces étrangères de suivre les activités de la Corée du Nord.

LIRE LA SUITE: Macron et VDL redessinés après que l’alliance britannique, américaine et australienne éclipse le plan de l’armée de l’UE

Pendant ce temps, la première initiative dans le cadre de l’alliance du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie verra les pays travailler ensemble pour sécuriser les sous-marins à propulsion nucléaire pour la Marine royale australienne – une décision qui augmentera les capacités de sécurité occidentales dans le Pacifique.

Le Premier ministre a déclaré que l’alliance travaillerait « main dans la main pour préserver la sécurité et la stabilité dans l’Indo-Pacifique ».

M. Johnson a ajouté : « Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre amitié.

“Peut-être le plus important, le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis seront unis encore plus étroitement, reflétant la mesure de la confiance entre nous, la profondeur de notre amitié et la force durable de nos valeurs communes de liberté et de démocratie.

A NE PAS MANQUER

Le successeur de Merkel snobe l’UE et vante le pacte entre le Royaume-Uni et l’Allemagne [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT : Kate éclipsée par le prince Harry et Meghan [LIVE]

BBC Weather: les Britanniques vont cuire sous le soleil de la mi-septembre [FORECAST]

“Maintenant, le Royaume-Uni se lancera dans ce projet aux côtés de nos alliés, rendant le monde plus sûr et générant des emplois dans tout le Royaume-Uni.”

S’exprimant depuis l’Australie, M. Morrison a déclaré que le monde “devenait de plus en plus complexe, en particulier dans notre région, l’Indo-Pacifique”, et a déclaré que l’avenir de la zone géopolitique “aura un impact sur tous nos avenirs”.

Le président américain a ajouté que “l’avenir de chacune de nos nations, et en fait du monde, dépend d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, durable et florissant dans les décennies à venir”.