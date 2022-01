La Corée du Nord met les États-Unis en alerte rouge avec un lancement de missile «hypersonique» avant l’anniversaire de Kim | Sciences | Des nouvelles

Le régime voyou a tiré mercredi un « missile hypersonique » qui a réussi à atteindre une cible, selon des informations. Il s’agit du deuxième test du genre et précède l’anniversaire de Kim le 8 janvier. Il a mis les responsables américains en alerte rouge, le secrétaire d’État Antony Blinken déclarant que Washington prend la « nouvelle capacité au sérieux », tout en condamnant cette décision.

Le lancement était le premier par la Corée du Nord depuis octobre et a été détecté par plusieurs militaires de la région, dont les États-Unis.

On pense maintenant qu’il s’agit d’une fusée « hypersonique », mettant Pyongyang au même niveau que la Russie et la Chine qui ont récemment testé une technologie similaire.

Les armes hypersoniques volent généralement vers des cibles à des altitudes inférieures à celles des missiles balistiques et peuvent atteindre plus de cinq fois la vitesse du son, soit environ 3 850 mph.

Malgré leur nom, les analystes affirment que la principale caractéristique des armes hypersoniques n’est pas la vitesse – qui peut parfois être égale ou dépassée par les ogives de missiles balistiques traditionnelles – mais leur maniabilité.

Lors de leur test, la Corée du Nord a démontré sa capacité à combiner « un vol plané en plusieurs étapes et de fortes manœuvres latérales », selon les rapports.

Bien qu’elle n’ait pas testé de bombes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux à longue portée (ICBM), cette avancée pourrait suggérer que la Corée du Nord fait de nouveaux progrès dans ses capacités.

Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis, a déclaré : « J’ai l’impression que les Nord-Coréens ont identifié les planeurs hypersoniques comme un moyen qualitatif potentiellement utile pour faire face à la défense antimissile.

Les photos du missile utilisé lors du test de mercredi montrent ce que les analystes ont dit être un missile balistique à carburant liquide avec un véhicule de rentrée maniable (MaRV) de forme conique décollant d’un lanceur à roues dans un nuage de flammes et de fumée.

On pense qu’il est différent du précédent utilisé.

Lors d’un entretien avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, M. Blinken a condamné le lancement de missile nord-coréen et a discuté de la coopération pour parvenir à une dénucléarisation complète.

Un porte-parole du département d’État a déclaré plus tard : « Nous prenons toute nouvelle capacité au sérieux, et comme nous l’avons dit, nous condamnons la poursuite des essais (de la Corée du Nord) de missiles balistiques, qui déstabilisent la région et la communauté internationale. »

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré qu’elle était prête à parler à la Corée du Nord, mais Pyongyang a déclaré que les ouvertures américaines étaient une rhétorique creuse sans changements plus substantiels aux « politiques hostiles » telles que les exercices militaires et les sanctions.

Le lancement a également eu lieu quelques heures avant que le président sud-coréen Moon Jae-in n’assiste à une cérémonie d’inauguration d’une ligne de chemin de fer qui, espère-t-il, reliera éventuellement la péninsule coréenne divisée.