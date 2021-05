La Corée du Nord pourrait «montrer une nouvelle plate-forme de missiles» pour avertir Joe Biden dans quelques semaines | Monde | Nouvelles

Au cours du week-end, la Corée du Nord a accusé l’administration Biden de maintenir une «politique hostile» à l’égard de l’État ermite. Elle intervient alors que la Maison Blanche se prépare à dévoiler sa stratégie pour faire face à Pyongyang et à son programme nucléaire.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden chercherait un terrain d’entente entre le «grand marché» de l’ancien président Trump et les approches de «patience stratégique» de l’ancien président Obama.

Kwon Jong Gun, un haut fonctionnaire du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a affirmé que le discours sur la diplomatie était utilisé pour dissimuler la «politique hostile» de l’Amérique.

Il a déclaré dans un communiqué que Washington avait «l’intention de continuer à appliquer la politique hostile à l’égard de la RPDC comme cela avait été fait par les États-Unis depuis plus d’un demi-siècle».

M. Kwon a affirmé que M. Biden avait “commis une grosse erreur à la lumière du point de vue actuel”.

Le président Moon devrait se rendre à Washington le 21 mai pour s’entretenir avec M. Biden afin de «renforcer» les alliances des deux nations, selon la Maison Blanche.

Chung Man-ho, l’attaché de presse du président Moon, a déclaré que la réunion portera sur la coopération entre les deux pays “pour faire des progrès sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et une politique de paix durable”.

Cependant, M. Kazianis a expliqué comment le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait ne pas vouloir risquer davantage de tensions internationales en raison de ses problèmes économiques.

Il a déclaré: «Nous devons nous rappeler que l’économie nord-coréenne est dans un état affaibli, et il n’est pas tout à fait clair pour moi si Kim voudrait risquer plus de pression internationale, en particulier à un moment où il pourrait bientôt ouvrir des échanges avec la Chine, son véritable seul partenaire commercial et le seul pays qui puisse assurer sa survie.

«Veut-il vraiment les bouleverser maintenant alors qu’il est entièrement dépendant d’eux? Un nouveau test de missile balistique lancé par sous-marin en vaut-il la peine? »