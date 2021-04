La Corée du Nord pourrait stocker près de 250 armes nucléaires d’ici 2027 – rapport | Monde | Nouvelles

On pense que Kim Jong-un, le chef du régime totalitaire, amasse un arsenal nucléaire mortel qui pourrait atteindre 242 armes qui pourraient être attachées comme des ogives mortelles sur des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux d’ici 2027. Un rapport effrayant publié par le L’Asan Institute for Policy Studies, basé à Séoul, a averti que les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord ne seraient probablement pas efficaces pour persuader le régime reclus d’abandonner ses ambitions de stockage.

Le rapport publié la semaine dernière par l’Asan Institute for Policy Studies déclarait: “Alors que les capacités nucléaires et de missiles de la Corée du Nord se développent, la crédibilité de la dissuasion américaine a considérablement diminué et son efficacité n’est plus certaine.”

Le rapport, intitulé «Contrer les risques des armes nucléaires nord-coréennes», a ajouté: «On estime que la Corée du Nord a acquis entre 30 et 36 kg de plutonium et entre 175 kg minimum et 645 kg maximum d’uranium enrichi en 2019.

“Sur la base de ces chiffres, on estime que le nombre total d’armes nucléaires de la Corée du Nord d’ici 2027 se situerait entre 151 et 242, en plus des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux mobiles, ICBM.”

Le rapport a averti que la Corée du Nord pourrait commencer une “utilisation nucléaire limitée en prenant Séoul et d’autres grandes villes sud-coréennes comme otages de frappes nucléaires, et en attaquant de plus petites villes avec des armes nucléaires pour prouver son intention”.

L’institut a également averti que la Corée du Nord pourrait anéantir les forces armées sud-coréennes avec “40 à 60 armes nucléaires” et menacer également “le continent américain avec des armes nucléaires”.

L’Asan Institute for Policy Studies a conseillé aux États-Unis et à la Corée du Sud de commencer à déployer des armes nucléaires tactiques en Corée du Sud pour se défendre contre cette menace croissante.

On estime actuellement que la Corée du Nord possède de 67 à 116 armes nucléaires.

Ce stock alarmant devrait augmenter de 12 à 18 armes par an.

Mais M. Biden était relativement insensible au lancement des deux missiles à courte portée dans la mer du Japon.

Lors d’une conférence de presse à la fin du mois de mars, M. Biden a déclaré: «Nous consultons nos alliés et partenaires.

«Et il y aura des réponses s’ils choisissent d’escalader.

“Nous répondrons en conséquence.

“Mais je suis également prêt pour une forme de diplomatie, mais elle doit être conditionnée au résultat final de la dénucléarisation.”