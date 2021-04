La Corée du Nord prête au «combat» alors que les missiles nucléaires sont prêts à «tout moment» | Monde | Nouvelles

Les responsables de la nation secrète ont reçu l’ordre d’être prêts à exécuter les ordres de lancement des missiles nucléaires du pays. Cela survient alors que Pyongyang a célébré le Festival du Soleil, une célébration dédiée à l’anniversaire de son fondateur Kim Il-Sung.

Pour marquer cette célébration annuelle, des avertissements spéciaux sont adressés aux militaires et aux armateurs, a rapporté NK News.

Des rapports affirment qu’un test d’un missile balistique à courte portée (SLBM) est susceptible d’être imminent.

Un rapport de l’Asan Institute for Policy Studies et du Rand Corp a averti que les alliés doivent contrer les tentatives de guerre nucléaire de la Corée du Nord qui “pourraient causer des millions de morts”.

Il a déclaré que Kim “semble être en train de construire une force nucléaire capable de permettre la domination de la péninsule”.

Plus tôt ce mois-ci, le dictateur nord-coréen a créé une université dédiée à la création et à l’armement de missiles nucléaires.

Le collège a été nommé «Université de défense nationale Kim Jong Un» et il se concentrera sur le développement de la technologie des missiles hypersoniques, selon les rapports.

Les missiles hypersoniques peuvent voyager à cinq fois la vitesse du son, ce qui les rend pratiquement impossibles à intercepter pour les systèmes de défense antimissile actuels.

Le dirigeant a poursuivi sa quête pour dominer le marché des armes nucléaires en finançant des cyber-braquages ​​massifs, en effectuant des transactions illégales et même en vendant des armes à des terroristes.

Le président américain Joe Biden a répondu aux lancements de la Corée du Nord en faisant valoir que ce n’était que du «statu quo» pour la nation voyou sans plan évident de mobilisation.

Harry Kazianis, directeur principal du Center for the National Interest, a averti que la Corée du Nord allait probablement tester plus de missiles «pour s’en prendre» au président américain Joe Biden.

L’ONU a averti que la Corée du Nord avait probablement développé la capacité de monter des ogives nucléaires sur ses missiles balistiques intercontinentaux.

Cet avertissement ajoute à l’inquiétude internationale concernant les capacités d’armes croissantes de Pyongyang.

M. Kazianis a ajouté comment Kim Jong-un continuera à tester des missiles et des armes nucléaires pour montrer aux États-Unis qu’ils peuvent «tuer des millions de personnes».

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont promis de faire équipe pour une «coopération trilatérale concertée» pour dénucléariser la Corée du Nord.

Dans une déclaration conjointe publiée plus tôt ce mois-ci, les trois pays ont déclaré qu’ils «partageaient leurs préoccupations concernant les programmes de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord».

Ils ont également «convenu de l’impératif de mettre pleinement en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies par la communauté internationale, y compris la Corée du Nord, de prévenir la prolifération et de coopérer pour renforcer la dissuasion et maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.»