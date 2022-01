La Corée du Nord revendique le test réussi d’un missile hypersonique

Le rapport publié mercredi par les médias d’État nord-coréens est intervenu un jour après que les militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont déclaré avoir détecté que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique présumé dans sa mer orientale.

La Corée du Nord a déclaré que le leader Kim Jong Un avait supervisé avec succès un essai en vol d’un missile hypersonique qui, selon lui, augmenterait considérablement la « dissuasion de guerre » nucléaire du pays. Le rapport publié mercredi par les médias d’État nord-coréens est intervenu un jour après que les militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont déclaré avoir détecté que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique présumé dans sa mer orientale.

L’agence de presse centrale coréenne a déclaré que le lancement de mardi impliquait un véhicule de plané hypersonique, qui, après sa sortie du propulseur de fusée, a démontré un « vol en saut plané » et des « manœuvres en tire-bouchon » avant de toucher une cible maritime à 1 000 kilomètres (621 miles). Les photos publiées par l’agence montraient un missile monté avec une charge utile en forme de cône pointu s’élevant dans le ciel tout en laissant une traînée de flammes orange et Kim observant depuis une petite cabine avec de hauts responsables.

Le lancement était le deuxième test de la Corée du Nord de son prétendu missile hypersonique en une semaine, un type d’arme qu’il a testé pour la première fois en septembre, alors que Kim poursuit ses efforts pour étendre ses capacités d’armes nucléaires face aux sanctions internationales, aux difficultés liées à la pandémie et diplomatie dans l’impasse avec les États-Unis.

Le Nord a intensifié ses activités de test depuis l’automne dernier dans ce que les experts considèrent comme une tentative d’exercer davantage de pression sur ses rivaux Washington et Séoul pour qu’ils l’acceptent comme puissance nucléaire dans l’espoir d’obtenir un allégement des sanctions économiques. les réalisations de ses scientifiques militaires et des responsables impliqués dans le développement du système de missile hypersonique, qu’il a décrit comme la partie la plus importante d’un nouveau plan quinquennal annoncé au début de 2021 pour renforcer la force militaire du Nord.

Le Nord a décrit le nouveau missile comme faisant partie de son armement « stratégique », ce qui implique que le système est en cours de développement pour livrer des armes nucléaires. Les armes hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures à Mach 5, ou cinq fois la vitesse du son, pourraient représentent un défi crucial pour les systèmes de défense antimissile en raison de leur vitesse et de leur maniabilité. De telles armes figuraient sur une liste de souhaits d’actifs militaires sophistiqués que Kim a dévoilés au début de l’année dernière, ainsi que des missiles à ogives multiples, des satellites espions, des missiles à longue portée à combustible solide et des missiles nucléaires lancés par sous-marin.

Les experts disent que la Corée du Nord est probablement dans des années avant d’acquérir un système hypersonique crédible. Mais la présence de Kim au lancement de mardi et la description par les médias d’État de celui-ci comme un « feu d’essai final » ont indiqué que le Nord s’apprêtait peut-être à déployer l’arme assez rapidement.

« La maniabilité supérieure du véhicule à glissement hypersonique a été vérifiée de manière plus frappante lors du tir d’essai final », a déclaré KCNA. l’armée » et a encouragé les scientifiques militaires à poursuivre leur succès en « augmentant considérablement la force de dissuasion du pays ». Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington condamnait le dernier lancement du Nord, qui viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et constitue une menace pour les voisins et la communauté internationale au sens large.

Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a déclaré que le lancement mettait en évidence « l’impact déstabilisateur du programme d’armes illicites (de la Corée du Nord) » mais ne constituait pas une menace immédiate pour le territoire américain ou ses alliés. « Nous continuons d’appeler la RPDC à s’abstenir de poursuivre provocations et, surtout, d’engager un dialogue soutenu et substantiel », a déclaré Price, en utilisant une abréviation du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens avaient déclaré que le missile nord-coréen avait parcouru 700 kilomètres (434 miles) à une vitesse maximale d’environ Mach 10 avant d’atterrir dans les eaux au large de la côte est du Nord. Le ministère sud-coréen de la Défense avait minimisé le test précédent de la Corée du Nord en janvier. 5, insistant sur le fait que le Nord a exagéré ses capacités après avoir testé un missile balistique conventionnel et exprimant le doute que le Nord ait acquis les technologies nécessaires aux armes hypersoniques.

Après le lancement de mardi, le chef d’état-major interarmées a déclaré dans un communiqué que le Nord avait démontré une capacité plus avancée par rapport à son test précédent, mais n’a pas précisé davantage. Kim est entré dans la nouvelle année en renouvelant son vœu de renforcer ses forces militaires, alors même que le La nation est aux prises avec des difficultés liées à la pandémie qui ont encore mis son économie à rude épreuve, paralysée par les sanctions dirigées par les États-Unis contre son programme nucléaire.

Les revers économiques ont laissé à Kim peu de choses à montrer pour sa diplomatie avec l’ancien président américain Donald Trump, qui a déraillé après leur deuxième réunion en 2019 lorsque les Américains ont rejeté la demande de la Corée du Nord d’un allégement majeur des sanctions en échange d’une cession partielle de ses capacités nucléaires.

L’administration Biden, dont les politiques ont reflété un changement plus large de l’attention des États-Unis du contre-terrorisme et des États soi-disant voyous comme la Corée du Nord et l’Iran à la confrontation avec un adversaire proche de leurs pairs en Chine, a déclaré qu’elle était prête à reprendre les pourparlers avec la Corée du Nord « n’importe où et à tout moment » sans conditions préalables. Mais la Corée du Nord a jusqu’à présent rejeté l’idée de pourparlers à durée indéterminée, affirmant que les États-Unis doivent d’abord retirer leur « politique hostile », un terme que le Nord utilise principalement pour décrire les sanctions et la coopération entre les États-Unis et la Corée du Sud. exercices militaires.

