La Corée du Nord revendique un deuxième essai réussi de missile hypersonique

La Corée du Nord a affirmé jeudi avoir effectué avec succès le deuxième vol d’essai d’un missile hypersonique, quelques jours après que le dirigeant Kim Jong Un a promis de renforcer ses forces militaires malgré les difficultés liées à la pandémie. Le lancement de mercredi, le premier essai d’armes connu du Nord depuis environ deux mois, indique que le pays poursuivra ses plans de modernisation de ses arsenaux nucléaires et de missiles plutôt que de reprendre les pourparlers de désarmement de si tôt.

L’agence de presse centrale coréenne officielle a déclaré que le Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir avait exprimé sa « grande satisfaction » face aux résultats du test de missile, qui a été observé par les principaux responsables de l’armement. Les armes hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures à Mach 5, ou cinq fois la vitesse du son, pourrait poser des défis cruciaux aux systèmes de défense antimissile en raison de leur vitesse et de leur maniabilité.

On ne sait pas si et dans combien de temps la Corée du Nord pourrait fabriquer un tel missile de haute technologie, mais il faisait partie d’une liste de souhaits d’actifs militaires sophistiqués que Kim a divulgués au début de l’année dernière, ainsi qu’un missile à ogives multiples, des satellites espions, à combustible solide missiles à longue portée et missiles nucléaires à lancement sous-marin. Le test de mercredi était le deuxième du genre depuis que la Corée du Nord a lancé pour la première fois un missile hypersonique en septembre dernier.

« Les succès successifs des lancements d’essai dans le secteur des missiles hypersoniques ont une importance stratégique dans la mesure où ils accélèrent une tâche de modernisation des forces armées stratégiques de l’État », a déclaré une dépêche de la KCNA. Le mot « stratégique » implique que le missile est développé pour livrer armes nucléaires.

KCNA a déclaré que le missile avait effectué un mouvement latéral de 120 kilomètres de long (75 miles) avant d’atteindre une cible à 700 kilomètres (435 miles). conditions météorologiques. Alors que la Corée du Nord semble avoir progressé dans le développement d’un missile hypersonique, elle a encore besoin de plus de vols d’essai pour déterminer s’il atteint ses objectifs tactiques ou à quel point elle pourrait développer une arme hypersonique, a déclaré Lee Choon Geun, un expert et chercheur honoraire au Science and Technology Policy Institute de Corée du Sud.

Une photo du lancement montre que les parties supérieures des missiles lancés en septembre et cette semaine sont légèrement différentes. Lee a déclaré que cela suggère que la Corée du Nord teste deux versions d’ogives pour un missile encore en développement ou qu’elle développe en fait deux types différents de missiles hypersoniques.

Il a déclaré que le mouvement latéral signalé du missile fournirait à l’arme une plus grande maniabilité pour échapper aux systèmes de défense antimissile ennemis. Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes à Séoul, a déclaré que la Corée du Nord ira probablement de l’avant avec sa construction d’armes. plans sans être affectés par des facteurs externes comme les Jeux olympiques de Pékin en février, l’élection présidentielle sud-coréenne en mars et un éventuel changement dans la politique nord-coréenne de l’administration Biden.

« Étant donné que les États-Unis ont décidé d’un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin, la Corée du Nord n’a pas à s’inquiéter de ce que la Chine penserait lorsqu’elle procéderait » à des tests d’armes, a déclaré Kim. La Chine est le dernier grand allié de la Corée du Nord et bienfaiteur de l’aide. Certains des experts avaient prédit plus tôt que la Corée du Nord ne lancerait aucune provocation avant la fin des Jeux olympiques de Pékin.

Le dernier lancement du Nord a été détecté pour la première fois par ses voisins. L’armée américaine l’a qualifié de lancement de missile balistique qui « met en évidence l’impact déstabilisateur du programme d’armes illicites (de la Corée du Nord) », tandis que la Corée du Sud et le Japon ont exprimé des inquiétudes ou des regrets concernant le lancement.

La Chine, pour sa part, a appelé au dialogue et a déclaré que « toutes les parties concernées devraient garder à l’esprit la situation dans son ensemble (et) être prudentes dans leurs paroles et leurs actions ». La diplomatie menée par les États-Unis sur le programme nucléaire de la Corée du Nord reste au point mort depuis 2019 en raison de différends sur les sanctions internationales contre le Nord.

L’administration Biden a appelé à plusieurs reprises à la reprise de la diplomatie nucléaire « n’importe où et à tout moment » sans conditions préalables, mais la Corée du Nord a fait valoir que les États-Unis devaient d’abord retirer leur hostilité à son encontre avant que les pourparlers puissent reprendre. Au cours de la réunion plénière du Comité central de la semaine dernière. du Parti des travailleurs au pouvoir, Kim Jong Un a réitéré son vœu d’étendre les capacités militaires de son pays sans présenter publiquement de nouvelles positions sur Washington et Séoul.

L’arsenal nucléaire en progression du Nord est au cœur du régime de Kim, et il l’a appelé « une puissante épée précieuse » qui contrecarre les agressions potentielles des États-Unis. Au cours de ses 10 ans de règne, il a effectué un nombre inhabituellement élevé de tests d’armes pour acquérir la capacité de lancer des frappes nucléaires sur le continent américain. Mais l’économie de son pays a gravement fléchi au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19, sanctions et la mauvaise gestion de son gouvernement.

